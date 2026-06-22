G-Studio: Как цифровое проектирование меняет мебельный бизнес Ⓟ.

В Кишиневе G-Studio обучает специалистов, которые помогают мебельным компаниям работать быстрее, точнее и увереннее выходить на современные производственные процессы.

Проектировщик становится ключевой фигурой

Современное мебельное производство требует точности. 3D-модель, деталировка, фурнитура, карты присадки и данные для станков должны работать как единая система.

Поэтому проектировщик сегодня уже не просто делает красивую визуализацию. Он помогает компании меньше ошибаться, быстрее согласовывать решения и понятнее передавать проект в производство.

Не теория ради теории, а работа с задачами производства

В G-STUDIO обучение идет от логики изделия: корпус, модули, фурнитура, ограничения помещения, ошибка замера, сборка и передача проекта дальше.

Такой формат помогает быстрее понять, где программа экономит время, а где проектировщик должен думать как технолог.

Почему это важно для мебельного бизнеса

Компании нужны специалисты, которые говорят на одном языке с клиентом, дизайнером, производством и сборкой. Хороший проектировщик снижает количество переделок и делает процесс более управляемым.

Для студентов это не просто курс по программе. Это вход в профессию, где важны внимательность, понимание материала и умение доводить проект до результата.

Формат G-STUDIO

G-STUDIO делает ставку на небольшие группы, понятный темп и практику. Студенты разбирают реальные задачи, задают вопросы и получают связь с производственной логикой, а не только с интерфейсом программы.

Важная часть обучения - показать, как проект ведет себя за пределами экрана: на замере, в деталировке, при подборе фурнитуры и при сборке.

Итог

Цифровое проектирование перестало быть опцией. Для мебельной компании это уже часть нормального бизнес-процесса: меньше ошибок, больше контроля, понятнее коммуникация между клиентом, проектировщиком и производством.

Контакты и полезные ссылки

Адрес офлайн-занятий: str. Mesterul Manole 7

Мастер-класс

Подробнее о курсе