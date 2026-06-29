FlyOne успешно запустила новый прямой рейс Кишинёв – Батуми Ⓟ

FlyOne официально открыла новый прямой маршрут Кишинёв – Батуми, предоставив пассажирам из Республики Молдова быстрый и удобный способ добраться до одного из самых популярных курортных направлений на побережье Чёрного моря.

Высокий интерес к новому маршруту стал заметен ещё с момента открытия продажи билетов. Большое количество пассажиров, выбравших этот рейс уже в день его запуска, подтвердило, что Батуми было одним из самых ожидаемых направлений среди путешественников.

Генеральный директор FLYONE Мирча Малека отметил: «Мы рады открыть маршрут Кишинёв – Батуми и предложить нашим пассажирам ещё больше возможностей для комфортных прямых путешествий. Высокий спрос на первый рейс подтверждает, что этого направления давно ждали. Наша миссия — соединять людей с местами, которые они хотят посетить, а каждый новый маршрут означает ещё большую доступность и новые возможности для путешествий.

Рейсы по маршруту Кишинёв – Батуми выполняются три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям, что позволяет пассажирам удобно планировать как отпуск, так и деловые поездки.

Батуми — один из самых популярных туристических городов региона, известный своими солнечными пляжами, современной набережной, богатой грузинской кухней и уникальным сочетанием современной архитектуры с историческим центром. Новый прямой рейс позволяет путешественникам быстрее и комфортнее добраться до этого востребованного направления как для отдыха, так и для коротких путешествий.

Продолжая расширять маршрутную сеть, FLYONE укрепляет свои позиции одного из лидеров авиационного рынка Республики Молдова и продолжает инвестировать в развитие новых направлений, отвечающих реальным потребностям пассажиров.

Билеты на рейсы Кишинёв – Батуми уже доступны на официальном сайте FLYONE и в мобильном приложении FLYONE.

О FLYONE

FLYONE была основана в 2016 году и стала крупнейшей авиакомпанией Республики Молдова, располагая крупнейшим флотом самолётов Airbus A320 и A321.

В 2022 году компания стала членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В 2023 году FLYONE успешно подтвердила сертификат IOSA — высший стандарт безопасности операционного менеджмента — и преодолела отметку в 2 миллиона перевезённых пассажиров, открыв 14 новых маршрутов и пополнив флот ещё тремя воздушными судами.

В 2024 году компания продолжила расширять географию полётов, отвечая на растущий спрос на прямые рейсы, и установила рекорд, перевезя 2,4 миллиона пассажиров.

В 2025 году FLYONE перевезла более 3 миллионов пассажиров и выполнила свыше 18 000 рейсов, укрепив позиции регионального лидера. Также компания продолжила расширение флота и вошла в рейтинг «SEE TOP 100 — самых динамично развивающихся компаний Юго-Восточной Европы».

FLYONE соединяет Кишинёв с популярными направлениями, включая: Батуми, Баку, Малагу, Женеву, Ташкент, Пальму-де-Майорку, Бремен, Копенгаген, Аликанте, Прагу, Дубай, Болонью, Милан, Берлин, Тбилиси, Мюнхен, Ларнаку, Франкфурт, Тель-Авив, Лутон, Станстед, Парму, Верону, Дублин, Лиссабон, Париж, Стамбул, Ереван, Брюссель, Дюссельдорф, Ниццу, Амстердам, Барселону, Тирану, Тунис, Анталью, Бодрум, Ираклион, Шарм-эль-Шейх, Тиват и Хургаду.