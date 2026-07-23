FlyOne - первая в Молдове заказала Airbus A321neo Ⓟ

Группа FlyOne продолжает процесс модернизации своего флота, выбрав двигатели CFM LEAP-1A для двух самолетов Airbus A321neo, заказанных для FlyOne Armenia — компании, входящей в состав группы FlyOne.

Став первой авиакомпанией Республики Молдова, заказавшей новые самолеты Airbus A321neo напрямую у Airbus, Группа FLYONE выходит на новый этап реализации этого стратегического проекта, выбрав двигатели CFM LEAP-1A, которые признаны во всем мире благодаря своей эксплуатационной эффективности, низкому расходу топлива и сокращенному уровню выбросов.

«Мы рады включить двигатели LEAP-1A в состав нашего флота и начать сотрудничество с компанией CFM. Эта инвестиция отражает наше стремление предоставлять пассажирам современные и эффективные решения для путешествий по мере расширения нашей деятельности на европейских рынках», — заявил Арам Хачатрян, генеральный директор FLYONE Armenia.

В свою очередь, генеральный директор FLYONE Мирча Малека подчеркнул, что эта инвестиция является еще одним шагом в реализации стратегии развития Группы.

«Модернизация флота является стратегическим приоритетом для Группы FLYONE. Выбор двигателей CFM LEAP-1A для новых самолетов Airbus A321neo подтверждает наше стремление инвестировать в самые современные технологии авиационной отрасли и укреплять позиции FLYONE как одного из самых динамично развивающихся авиаперевозчиков региона. Преимущества этой инвестиции найдут отражение как в повышении операционной эффективности, так и в улучшении качества обслуживания пассажиров по всей маршрутной сети FLYONE», — отметил Мирча Малека.

«Для нас большая честь, что FLYONE Armenia выбрала двигатели CFM LEAP для своих самолетов Airbus A321neo, и мы благодарим компанию за оказанное доверие. Мы с нетерпением ожидаем возможности поддерживать дальнейшее развитие авиакомпании и способствовать ее успеху в ближайшие годы», — заявил Гаэль Меэст, президент и генеральный директор CFM International.

В настоящее время FLYONE Armenia эксплуатирует парк из 12 самолетов Airbus A320/A321 и выполняет регулярные и чартерные рейсы более чем по 26 направлениям. Ввод в эксплуатацию самолетов Airbus A321neo будет способствовать дальнейшему расширению маршрутной сети и операционному развитию авиакомпании.

Эта инвестиция подтверждает приверженность Группы FLYONE развитию современного, эффективного и экологически устойчивого флота, а также укрепляет позиции FLYONE как одного из лидеров авиационной отрасли региона.