FlyOne объявил о запуске нового прямого рейса Кишинёв – Женева Ⓟ

FlyOne официально объявляет о запуске нового прямого рейса Кишинёв – Женева, расширяя свою маршрутную сеть и предлагая пассажирам из Республики Молдова быстрое и комфортное сообщение с одним из важнейших городов Швейцарии.

Первый рейс прошёл в праздничной атмосфере: пассажиров ждали приятные сюрпризы и подарки, благодаря которым открытие нового направления стало по-настоящему запоминающимся событием.

Генеральный директор FLYONE Мирча Малека отметил «Мы рады открыть маршрут Кишинёв – Женева и предложить нашим пассажирам ещё одно важное направление. Женева — это город, который одинаково привлекателен как для туристов, так и для представителей молдавской диаспоры, проживающей в Швейцарии, а также для деловых путешественников.»

Рейсы по маршруту Кишинёв – Женева выполняются два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям, предоставляя пассажирам удобные возможности как для деловых поездок, так и для путешествий в личных целях.

Женева известна во всём мире как один из крупнейших дипломатических и финансовых центров, где расположены штаб-квартиры многих международных организаций. Вместе с тем город восхищает своей элегантностью, живописными пейзажами на берегу Женевского озера, близостью Альп и богатым выбором культурных и туристических достопримечательностей.

Билеты на рейсы Кишинёв – Женева уже доступны на официальном сайте FLYONE и в мобильном приложении FLYONE.

О FLYONE

FLYONE была основана в 2016 году и стала крупнейшей авиакомпанией Республики Молдова, располагая крупнейшим флотом самолётов Airbus A320 и A321.

В 2022 году компания стала членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В 2023 году FLYONE успешно подтвердила сертификат IOSA — высший стандарт безопасности операционного менеджмента — и преодолела отметку в 2 миллиона перевезённых пассажиров, открыв 14 новых маршрутов и пополнив флот ещё тремя воздушными судами.

В 2024 году компания продолжила расширять географию полётов, отвечая на растущий спрос на прямые рейсы, и установила рекорд, перевезя 2,4 миллиона пассажиров.

В 2025 году FLYONE перевезла более 3 миллионов пассажиров и выполнила свыше 18 000 рейсов, укрепив позиции регионального лидера. Также компания продолжила расширение флота и вошла в рейтинг «SEE TOP 100 — самых динамично развивающихся компаний Юго-Восточной Европы».

FLYONE соединяет Кишинёв с популярными направлениями, включая: Батуми, Баку, Малагу, Женеву, Ташкент, Пальму-де-Майорку, Бремен, Копенгаген, Аликанте, Прагу, Дубай, Болонью, Милан, Берлин, Тбилиси, Мюнхен, Ларнаку, Франкфурт, Тель-Авив, Лутон, Станстед, Парму, Верону, Дублин, Лиссабон, Париж, Стамбул, Ереван, Брюссель, Дюссельдорф, Ниццу, Амстердам, Барселону, Тирану, Тунис, Анталью, Бодрум, Ираклион, Шарм-эль-Шейх, Тиват и Хургаду.