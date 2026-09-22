Fintech Moldova Conference 2026: Знакомьтесь со спикерами Ⓟ.

2 октября Кишинёв примет 8-ю Fintech Moldova Conference, powered by maib и Mastercard, которая соберет лидеров финансового сектора, IT, академической среды и госорганов для обсуждения будущего финансов.

Будущее финансов создается не только банками. Оно формируется на пересечении технологий, регулирования, исследований, предпринимательства и международного сотрудничества.

Именно это пересечение лежит в основе Fintech Moldova Conference 2026 (FMC26), которая состоится 2 октября на Chișinău Arena. Восьмая по счёту конференция соберёт более 500 участников из Молдовы и из-за рубежа, став площадкой встречи тех, кто разрабатывает, регулирует, исследует и использует финансовые услуги нового поколения.

Состав спикеров этого года отражает эти амбиции: разнообразие местных и международных голосов — от руководителей банковского сектора и специалистов по технологиям до регуляторов, представителей органов государственной власти и университетских профессоров. Вместе они рассмотрят финансовые инновации с разных точек зрения, связав стратегические вопросы, стоящие перед финансовым сектором Молдовы, с международными тенденциями и опытом других рынков.

Диалог, объединяющий всю финансовую экосистему

Одна из ключевых особенностей FMC26 — широкий спектр профессиональной экспертизы, представленной на сцене.

Банковский сектор представят Макар Стоянов, вице-председатель maib, и Алиона Стратан, первый вице-председатель maib, которые поделятся опытом одной из крупнейших финансовых организаций Молдовы. К ним присоединятся Ирина Унтила, VP, Country Manager Mastercard Moldova, и Илькер Куртулуш, Senior Managing Consultant, Advisors & Consulting Services, Mastercard, представляющие опыт индустрии платежей и финансовых технологий.

Перспективу регулирования и государственного сектора представят Анка Драгу, председатель Национального банка Молдовы, и Думитру Будянски, председатель Национальной комиссии по финансовому рынку. Их участие подчёркивает важность диалога между финансовыми учреждениями, поставщиками технологий и органами власти, отвечающими за нормативную среду, в которой развивается инновационная деятельность.

Важное место в этой дискуссии займёт и международное сотрудничество. Ричард Коли, директор Швейцарского бюро сотрудничества в Молдове, представит взгляд партнёра по развитию, а представители Invest Hong Kong познакомят участников с возможностями и особенностями финтех-сектора Гонконга.

Ценность такого разнообразия заключается не просто в представительстве разных профессиональных сфер. Она состоит в объединении этих взглядов в рамках одного диалога, где вопросы технологий встречаются с вопросами их внедрения, развития рынка, доступа к финансовым услугам и регулирования.

От искусственного интеллекта и облачной инфраструктуры до нового поколения платежей

Технологии трансформируют финансовые услуги на разных уровнях: от способов взаимодействия клиентов с банками до инфраструктуры, обеспечивающей проведение транзакций и обработку финансовых данных.

На FMC26 эти изменения будут рассмотрены с участием международных специалистов в области технологий и финтеха.

Жюльен Дефосс, AWS Worldwide Financial Services – Banking Industry Lead, расскажет об облачной финансовой инфраструктуре — теме, имеющей ключевое значение для обсуждения того, как финансовые учреждения создают и развивают свои технологические среды.

В программе также предусмотрена дискуссия об инновациях в розничном банковском обслуживании на основе искусственного интеллекта. Ещё одна сессия будет посвящена агентным платежам, отражая растущий интерес к тому, как системы на базе ИИ могут изменить процессы инициирования и осуществления транзакций.

В свою очередь, Клаудия Охман, Professional Services Business Leader по Юго-Восточной Европе в NCR Atleos, расскажет о расширении доступа к финансовым услугам благодаря технологиям самообслуживания в банковской сфере на базе искусственного интеллекта.

Эти дискуссии дополнят выступления представителей Salt Edge, Chaos Gears, DAAC Digital и IBM, которые затронут такие темы, как Open Banking, безопасность финансовых данных и роль технологий в модернизации финансовых учреждений.

Программа не ограничивается отдельными технологиями. Специальная панельная дискуссия The New Architecture of Banking объединит представителей нескольких технологических и финтех-компаний, чтобы обсудить, как Open Finance, искусственный интеллект, облачные вычисления и решения самообслуживания меняют финансовые учреждения.

Для профессионалов финансового сектора это возможность рассмотреть взаимосвязь этих тенденций и понять, что они могут означать для будущего банковского дела.

За пределами Молдовы: трансграничные платежи и международная экспертиза

Финансовые инновации всё чаще развиваются за пределами национальных границ. Новая платежная инфраструктура, международные инвестиции и обмен знаниями между рынками становятся частью меняющегося финансового ландшафта.

На FMC26 эти международные аспекты будут рассмотрены в рамках нескольких сессий.

Конференция примет Доменико Скаффиди, члена Standards Advisory Panel Банка Англии, который выступит на сессии, посвящённой трансграничным платежам. Под названием Cross-Border Payments at a Turning Point: Interoperability, Innovation and the Future of Money она затронет тему, имеющую непосредственное значение для финансовых учреждений, работающих в условиях всё более взаимосвязанной экономики.

Участие международных экспертов позволит выйти за рамки внутренних процессов и рассмотреть, как глобальные тенденции, стандарты и международные финансовые центры соотносятся с финтех-экосистемой Молдовы.

Роль академического сообщества: связь исследований с финансовыми инновациями

Если представители индустрии и регуляторы часто сосредоточены на внедрении решений и актуальных вызовах, то академические исследования предлагают другую важную перспективу: изучение экономических факторов, доказательной базы и долгосрочных последствий финансовых инноваций.

На FMC26 выступят два известных представителя академического сообщества.

Профессор Радж М. Десаи, профессор и вице-декан по вопросам последипломного образования Georgetown University, рассмотрит роль внешнего финансирования в развитии Молдовы, включая международную помощь, денежные переводы, иностранные инвестиции и другие источники частного капитала.

Эта сессия привнесёт в конференцию более широкую экономическую перспективу, связав развитие финансового сектора с источниками капитала, способными поддержать экономическое развитие Молдовы в целом.

Дэвид Столин, профессор финансов Toulouse Business School, расскажет о значении академических исследований для финансовых инноваций.

Их участие подчёркивает важный аспект конференции: финансовые инновации — это не только внедрение новых технологий. Это также понимание рынков, оценка доказательств и анализ того, как финансовые системы развиваются с течением времени.

Интегрируя академические исследования в дискуссию с участием финансовых учреждений, технологических компаний и государственных органов, FMC26 создаёт пространство для взаимодополняющих точек зрения.

Финансовое будущее Молдовы: инновации, регулирование и сотрудничество

Развитие финтех-экосистемы зависит не только от технологий. Необходима также среда, в которой финансовые учреждения, новаторы, инвесторы и государственные органы могут взаимодействовать и сотрудничать.

Эта тема будет непосредственно рассмотрена в рамках панельной дискуссии, посвящённой роли государственных органов и регуляторов в развитии финтех-экосистемы.

Опубликованная программа включает представителей государственных учреждений и финансового рынка Молдовы, в том числе Национального банка Молдовы, Национальной комиссии по финансовому рынку и Молдавской фондовой биржи. Участие нескольких представителей министерств пока находится на стадии подтверждения.

Цель дискуссии — объединить различные институциональные перспективы для обсуждения условий, необходимых для финансовых инноваций и развития финтех-экосистемы Молдовы.

Для местных участников это возможность обсудить вопросы, выходящие за рамки отдельных продуктов или технологий: взаимосвязь инноваций и регулирования, развитие финансовых рынков и сотрудничество, необходимое для поддержки трансформации финансового сектора.

Больше, чем конференция: место встречи финтех-экосистемы

С момента своего запуска в 2019 году Fintech Moldova Conference предоставляет платформу для финансовых учреждений, технологических компаний, представителей органов власти, основателей бизнеса и других заинтересованных сторон, способствуя обмену знаниями и поиску новых возможностей.

Предыдущие издания конференции были посвящены таким темам, как Open Banking, краудфандинг и цифровой банкинг. В 2026 году эта традиция продолжается, а обсуждение расширяется за счёт искусственного интеллекта, агентных платежей, облачной инфраструктуры, безопасности финансовых данных, международных платежей и роли внешнего финансирования в развитии Молдовы.

Конференция также является частью Moldova Business Week 2026, интегрируя финтех в более широкий диалог о бизнесе, инвестициях и экономическом развитии.

Ожидается, что FMC26 соберет более 500 участников из финансового, технологического и государственного секторов. Конференция призвана объединить не только спикеров и аудиторию, но и различные профессиональные сообщества, чья деятельность влияет на развитие финансовых услуг.

Для участников возможности не ограничиваются прослушиванием выступлений. Это также встречи с коллегами, обмен идеями с международными экспертами, поиск потенциальных партнерств и знакомство с людьми, которые решают схожие задачи с разных точек зрения.

Присоединяйтесь к Fintech Moldova Conference 2026

2 октября Chișinău Arena станет площадкой для целого дня дискуссий, презентаций и нетворкинга, посвященных технологиям, институтам и идеям, формирующим будущее финансов.

Объединяя спикеров из академического сообщества, банковского сектора, финтеха, технологической индустрии, сферы регулирования и международного сотрудничества, FMC26 стремится создать диалог, отражающий взаимосвязанную природу современной финансовой экосистемы.

Fintech Moldova Conference 2026

2 октября 2026 года | Chișinău Arena, Молдова

Познакомьтесь со спикерами, изучите программу и приобретите билет на fintech.md/fmc26.

Программа конференции и список спикеров находятся в процессе окончательного согласования. Некоторые сессии и участники ещё ожидают подтверждения.

Fintech Moldova Conference 2026 проводится при поддержке maib и Mastercard и организуется Fintech Moldova.

Gold Partners: Salt Edge, SIBS Romania, NCR Atleos, DAAC digital, IBM, AWS, Chaos Gears.

Strategic Partners: Швейцарское бюро сотрудничества в Молдове через проект OPTIM, реализуемый Helvetas, Invest Hong Kong, программа Innovate Moldova, финансируемая правительствами Швеции и Великобритании, Invest Moldova.

Media Partners: Bancamea, Newsmaker, Bani.md, Stiri.md, Point.md, Simpals, Glossa.

