FinComBank поддерживает систему здравоохранения Республики Молдова Ⓟ

FinComBank направил 500 000 леев на модернизацию медицинской инфраструктуры.

По случаю Дня медицинского работника и фармацевта FinComBank поздравляет всех, кто посвятил себя спасению человеческих жизней, и в знак признательности оказывает прямую поддержку системе здравоохранения, направив пожертвование в размере 500 000 леев Республиканской клинической больнице имени Тимофея Мошняги. Средства будут направлены на модернизацию инфраструктуры и улучшение условий труда медицинского персонала.

Новая техника означает более быстрые и эффективные процессы в месте, где время является самым ценным ресурсом.

В рамках данной инициативы были приобретены 29 компьютеров и 8 многофункциональных устройств, которые были распределены между несколькими отделениями учреждения. Это позволит ускорить работу медицинского персонала и повысить качество предоставляемых услуг.

«В больнице современные технологии не менее важны, чем медицинское оборудование. Каждая секунда имеет значение, и это пожертвование значительно помогает нам выполнять свою работу более эффективно и организованно», — отметила Татьяна Разлог, заведующая отделением нефрологии.

Новое оборудование способствует повышению эффективности работы врачей, сокращая время, необходимое для выполнения технических процессов, и позволяя уделять больше внимания пациентам.

«Мы убеждены, что только благодаря сотрудничеству государственных учреждений и бизнеса можно создать более сильную систему здравоохранения, готовую к вызовам будущего», — заявила Екатерина Авдеева, вице-председатель Правления FinComBank.

Наш жест является знаком уважения к неустанному труду врачей, а также подтверждением нашей приверженности поддержке развития и цифровизации системы здравоохранения Молдовы.

Мы искренне поздравляем всех медицинских работников и фармацевтов, желая им крепкого здоровья, сил и радости от того, что результаты их труда находят отражение во всё большем количестве спасённых жизней.