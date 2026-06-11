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Business News logoBusiness News
11 Июня 2026, 12:00
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FinComBank — надежный партнер аграриев на AgroFin Moldova 2026 Ⓟ

FinComBank — надежный партнер аграриев на AgroFin Moldova 2026

Национальное сельское хозяйство проходит этап ускоренной модернизации, и успех фермеров все больше зависит от доступа к гибким финансовым решениям и разумным инвестициям. В этом контексте FinComBank вновь подтвердил свою роль стратегического партнера аграрного сектора, приняв участие в AgroFin Moldova 2026 — мероприятии, посвященном сельхозпроизводителям, финансовым учреждениям и организациям развития.

Во второй раз AgroFin Moldova объединила фермеров со всех регионов страны — Кишинэу, Бельц и Кагула — в рамках серии встреч, посвященных вопросам финансирования, субсидирования и инвестиционных возможностей.

«Наше участие в AgroFin Moldova 2026 подтверждает приверженность FinComBank поддержке предпринимателей в аграрной сфере. Благодаря нашим специализированным программам — от Кредитной линии для сельского хозяйства с грантовой составляющей до AGROFININVEST и AGROFINSEZON — мы предлагаем решения, адаптированные как для долгосрочных инвестиций, так и для сезонных потребностей. Наша цель — выстраивать долгосрочные отношения, основанные на доверии и реальной поддержке, чтобы каждый аграрный предприниматель имел необходимые ресурсы для развития своего бизнеса и внесения вклада в устойчивое развитие сельского хозяйства Молдовы», — заявила Ала Видрашко, директор Департамента МСБ FinComBank.

Мероприятие предоставило участникам важную информацию о новых правилах субсидирования AIPA, программах поддержки через ADMA, ODA и ANIF, а также о возможностях международного финансирования через IFAD и LEADER.

В этом году AgroFin Moldova объединила более 500 участников из аграрного и финансового секторов, укрепив свою роль значимой платформы для обсуждения будущего сельского хозяйства, объединяющей фермеров с ресурсами, необходимыми для развития и модернизации.

Участие в таких мероприятиях, как AgroFin Moldova, подтверждает приверженность FinComBank поддержке сельхозпроизводителей и содействию трансформации и устойчивому развитию сельского хозяйства.

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