Фестиваль "La Plăcinte" - ритм, вкус и хорошее настроение Ⓟ
Фестиваль "La Plăcinte" приглашает всю страну на крупнейший фестиваль, посвящённый молдавским традициям, культуре и гастрономии.
8 и 9 августа в Ботаническом саду Кишинёва Фестиваль «La Plăcinte» превратится в настоящую молдавскую деревню, где аутентичные традиции, живая музыка, традиционные блюда и развлечения для всей семьи сплетутся в уникальный опыт.
Два дня концертов с самыми любимыми отечественными артистами:
8 августа 2026
1. Клеопатра и Павел Стратан
2. Паша Парфени
3. Фуего
4. Габриел Небуну
5. Адриана Окишану
6. Молдавский мегамикс
9 августа 2026
1. Сатоши
2. Акорд
3. Йонел Истрати
4. Нелли Чобану
5. Молдавский мегамикс
Аутентичные обычаи и традиции:
Самая большая «Бабэ Нягрэ» / Борьба «За Барашка» / Давка винограда / Реконструкция молдавской свадьбы / Кулинарные соревнования «Секрет плацинды».
Ярмарка мастеров и местных производителей:
Народные ремесленники и мастера / Местные производители / Фермеры из регионов страны.
Семейная зона — мастер-классы и развлечения:
Большая зона с игровыми площадками / Мастер-классы для детей и взрослых / Эстафеты и конкурсы / Караоке и Сказки на свежем воздухе / Зоопарк.
Молдавская гастрономия:
Плацинды и традиционные вертуты / Мясо на гриле и аутентичные блюда / Десерты и мороженое / Безалкогольные напитки и местные вина.
Дресс-код:
Блузка-Ие, молдавские наряды или белая одежда — стань частью аутентичной атмосферы фестиваля!
Организатор: сеть ресторанов «La Plăcinte»
В партнёрстве с: Purcari, Coca-Cola, Bere Chișinău, Andy’s, Ciao Cacao, Gustland, Lake House, Il Forno.
Билеты:
- Билет 1 день – 100 леев
- Абонемент 2 дня – 150 леев
- Семейный абонемент 1 день – 250 леев (2 взрослых + 2 детей до 14 лет)
- Семейный абонемент 2 дня – 450 леев (2 взрослых + 2 детей до 14 лет)
Забронируй билет сейчас на www.iticket.md или на www.laplacinte.md и стань частью самого аутентичного летнего фестиваля!