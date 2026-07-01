Фестиваль "La Plăcinte" - ритм, вкус и хорошее настроение Ⓟ

Фестиваль "La Plăcinte" приглашает всю страну на крупнейший фестиваль, посвящённый молдавским традициям, культуре и гастрономии.

8 и 9 августа в Ботаническом саду Кишинёва Фестиваль «La Plăcinte» превратится в настоящую молдавскую деревню, где аутентичные традиции, живая музыка, традиционные блюда и развлечения для всей семьи сплетутся в уникальный опыт.

Два дня концертов с самыми любимыми отечественными артистами:

8 августа 2026

1. Клеопатра и Павел Стратан

2. Паша Парфени

3. Фуего

4. Габриел Небуну

5. Адриана Окишану

6. Молдавский мегамикс

9 августа 2026

1. Сатоши

2. Акорд

3. Йонел Истрати

4. Нелли Чобану

5. Молдавский мегамикс

Аутентичные обычаи и традиции:

Самая большая «Бабэ Нягрэ» / Борьба «За Барашка» / Давка винограда / Реконструкция молдавской свадьбы / Кулинарные соревнования «Секрет плацинды».

Ярмарка мастеров и местных производителей:

Народные ремесленники и мастера / Местные производители / Фермеры из регионов страны.

Семейная зона — мастер-классы и развлечения:

Большая зона с игровыми площадками / Мастер-классы для детей и взрослых / Эстафеты и конкурсы / Караоке и Сказки на свежем воздухе / Зоопарк.

Молдавская гастрономия:

Плацинды и традиционные вертуты / Мясо на гриле и аутентичные блюда / Десерты и мороженое / Безалкогольные напитки и местные вина.

Дресс-код:

Блузка-Ие, молдавские наряды или белая одежда — стань частью аутентичной атмосферы фестиваля!

Организатор: сеть ресторанов «La Plăcinte»

В партнёрстве с: Purcari, Coca-Cola, Bere Chișinău, Andy’s, Ciao Cacao, Gustland, Lake House, Il Forno.

Билеты:

- Билет 1 день – 100 леев

- Абонемент 2 дня – 150 леев

- Семейный абонемент 1 день – 250 леев (2 взрослых + 2 детей до 14 лет)

- Семейный абонемент 2 дня – 450 леев (2 взрослых + 2 детей до 14 лет)



Забронируй билет сейчас на www.iticket.md или на www.laplacinte.md и стань частью самого аутентичного летнего фестиваля!