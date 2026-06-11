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Business News logoBusiness News
11 Июня 2026, 17:00
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FCode Concept Store — мир Max Mara в Кишинёве Ⓟ

FCode Concept Store — официальный представитель линий Max Mara в Кишинёве и особое пространство для женщин, которые ценят подлинную элегантность, безупречное качество и незабываемые впечатления.

FCode Concept Store — мир Max Mara в Кишинёве

В изысканной и уютной атмосфере под одной крышей представлены самые известные линии легендарного итальянского дома моды Max Mara: Studio Max MaraS’Max MaraWeekend Max MaraSportmaxMax Mara Accessories и MM by Max Mara. Каждая коллекция воплощает ценности, благодаря которым бренд получил мировое признание: утончённость, женственность, исключительное качество и неподвластный времени дизайн.

FCode Concept Store — мир Max Mara в Кишинёве

FCode Concept Store — это гораздо больше, чем магазин. Это пространство вдохновения, где мода становится способом самовыражения, а каждая женщина получает возможность раскрыть и подчеркнуть свою индивидуальность.

FCode Concept Store — мир Max Mara в Кишинёве

Название FCode происходит от слов Fashion Code («Код моды»), а философию магазина отражает девиз «Decoding the Fashion Formula» — «Расшифровывая формулу моды». Мода — это особый язык, состоящий из форм, цветов, фактур и эмоций. В FCode Concept Store каждая клиентка может открыть для себя сочетания, которые наиболее точно отражают её характер, стиль жизни и внутренний мир.

FCode Concept Store — мир Max Mara в Кишинёве

В эпоху быстрых покупок и мгновенных решений FCode придерживается концепции slow fashion, возвращая истинную ценность процессу выбора одежды. Элегантная атмосфера, персональный подход, внимание к деталям и искреннее гостеприимство превращают каждое посещение в особенный момент отдыха и удовольствия.

Здесь время течёт иначе. Ароматный кофе, современный и светлый интерьер, тщательно подобранная музыка и профессиональные консультации создают идеальные условия для знакомства с исключительными коллекциями и моделями, актуальность которых сохраняется вне зависимости от модных тенденций сезона.

FCode Concept Store — мир Max Mara в Кишинёве

FCode Concept Store — это также культурное и творческое пространство. Тематические мероприятия, художественные выставки, модные показы и встречи сообщества наполняют его особой атмосферой, где элегантность гармонично сочетается с вдохновением.

FCode Concept Store — мир Max Mara в Кишинёве

Зона Art Point дополняет этот уникальный опыт коллекцией предметов искусства и декора, а также библиотекой, посвящённой моде и культуре, где посетительницы могут познакомиться с тщательно подобранными книгами и журналами.

FCode Concept Store — мир Max Mara в Кишинёве

Команда FCode предлагает индивидуальные консультации и профессиональные рекомендации, помогая каждой клиентке создать гармоничный, универсальный и выразительный гардероб. Каждое изделие отбирается с особым вниманием, чтобы подчеркнуть индивидуальность, элегантность и уверенность современной женщины.

Мы приглашаем вас открыть для себя FCode Concept Store — пространство, где мода, вдохновение и особый опыт создают по-настоящему незабываемые моменты.

г. Кишинёв, ул. Митрополит Петру Мовилэ, 23
+373 69 338 813
www.fcode.md 

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