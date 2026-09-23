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Business News logoBusiness News
23 Сентября 2026, 17:00
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Factory Outlet Store: Культовые модели adidas - со скидками до 60% Ⓟ

Еще не успели обновить гардероб к осеннему сезону? Самое время это исправить.

В adidas Factory Outlet Store вас ждут культовые модели adidas Originals, которые легко впишутся в осенние образы: легендарные костюмы Firebird, а так же кроссовки Handball Spezial, Gazelle Indoor, SL 72 OG и другие узнаваемые силуэты по outlet ценам. Собирайте новый look целиком или добавляйте отдельные акценты к своему привычному гардеробу. 

Factory Outlet Store: Культовые модели adidas - со скидками до 60%

Firebird — культовый Originals в новом сезоне

Есть вещи, которые не зависят от сезона. Firebird — одна из самых узнаваемых линий adidas Originals, ставшая частью уличной культуры и повседневного стиля. Фирменный силуэт и спортивная эстетика позволяют носить комплект целиком или сочетать его элементы с базовыми вещами. Сейчас можно купить штаны и кофту Firebird за 999 леев каждая.

Factory Outlet Store: Культовые модели adidas - со скидками до 60%

Три пары — три разных настроения

Новый сезон можно начать и с новой пары sneakers. В adidas Factory Outlet Store представлены сразу несколько знаковых силуэтов adidas Originals. adidas Gazelle Indoor - культовая эстетика Gazelle в версии Indoor. Узнаваемый низкий силуэт делает модель универсальной для множества повседневных сочетаний. Сейчас всего за 1399 леев.

Factory Outlet Store: Культовые модели adidas - со скидками до 60%

Еще один взгляд на культовый Firebird — теперь в женском образе. Комплект легко адаптировать под разное настроение: носить вместе для цельного Originals look или разделить и сочетать с футболками, топами, денимом и любимыми sneakers. Сейчас можно купить штаны и кофту Firebird за 999 леев каждая. Комфортный вариант на каждый день, который сохраняет узнаваемую эстетику adidas.

Factory Outlet Store: Культовые модели adidas - со скидками до 60%

adidas STADT — ретро-настроение для городских образов

adidas STADT продолжает эстетику низкопрофильных sneakers, вдохновленных архивным дизайном бренда. Лаконичный силуэт легко вписывается в современный городской гардероб и подходит как к расслабленным спортивным комплектам, так и к более минималистичным casual-образам. Только сейчас всего за 999 леев.

Factory Outlet Store: Культовые модели adidas - со скидками до 60%

Если хочется сделать спортивную эстетику главным акцентом образа, еще один комплект Firebird станет отличной альтернативой. Узнаваемый дизайн adidas Originals позволяет создать полноценный total look, а каждую вещь можно легко использовать отдельно. Добавьте любимую пару adidas — и образ на каждый день готов.

Factory Outlet Store: Культовые модели adidas - со скидками до 60%

SL 72 OG W - модель с ярко выраженным ретро-характером, вдохновленная беговым наследием adidas. Легкий винтажный силуэт отлично работает в современных casual-образах. Скидка -58% только в adidas Factory Outlet Store.

Factory Outlet Store: Культовые модели adidas - со скидками до 60%

ADIDAS STAN SMITH BONEGA SHOES - еще одна интерпретация одного из самых узнаваемых силуэтов adidas. Спортивное наследие, лаконичный дизайн и универсальность делают эту пару актуальной далеко за пределами одного сезона. Всего за 999 леев.

Factory Outlet Store: Культовые модели adidas - со скидками до 60%

Новый сезон. Новый образ adidas.
Ждем вас в adidas Factory Outlet Store — за оригинальными моделями adidas и специальными outlet-ценами.

📍 adidas Factory Outlet Store, PORT MALL, etajul 3

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