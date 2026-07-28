Exomind: новый уровень заботы о ментальном благополучии Ⓟ

Cristis Aesthetic Beauty Clinic первой в Молдове предлагает wellness-процедуру нового поколения для поддержки ментального благополучия.

О ней говорят клиники США и Европы, её обсуждают на профессиональных конгрессах эстетической медицины, а теперь EXOMIND доступен и в Кишинёве. Это не уход за кожей и не аппаратная косметология в привычном смысле. Объект внимания здесь другой — Ваше внутреннее состояние.

Как это выглядит на практике

Никаких инъекций, приборов на теле и восстановительного периода. Вы располагаетесь в удобном кресле, специалист размещает аппликатор в области головы — и в течение примерно получаса технология мягкими электромагнитными импульсами работает с зонами, которые отвечают за эмоциональную регуляцию, концентрацию и самоконтроль. Можно закрыть глаза. Можно просто думать о своём. Многие описывают ощущение после сеанса одним словом: тишина.

Процедура комфортна и неинвазивна, а после неё Вы сразу возвращаетесь к обычным делам — за руль, на встречу, к детям.

Кому это нужно

Тем, у кого голова не «выключается». Руководителям и предпринимателям, для которых решения — ежедневная нагрузка. Мамам маленьких детей, чей отдых давно измеряется минутами. Всем, кто замечает: сон стал поверхностным, раздражение приходит быстрее, а сосредоточиться труднее, чем раньше.

Курс EXOMIND направлен на:

глубокое расслабление и снижение воспринимаемого уровня стресса;

поддержку эмоционального равновесия;

улучшение качества сна;

поддержку когнитивных функций и концентрации;

укрепление самоконтроля — в том числе в пищевых привычках.

Это не замена отпуску и не волшебная кнопка. Это инструмент — регулярная практика заботы о себе, такая же естественная, как спорт или уход за кожей.

Почему Cristis

Cristis Aesthetic Beauty Clinic давно работает на стыке эстетики и longevity-подхода: команда клиники убеждена, что внешность и внутреннее состояние — единая система, и заниматься одним без другого бессмысленно. Появление EXOMIND в портфеле клиники — продолжение этой логики. Красота, у которой внутри пусто или тревожно, долго не держится.

Первый шаг простой: консультация, на которой специалист расскажет, как строится курс, и ответит на Ваши вопросы.

Cristis Aesthetic Beauty Clinic 📍 ул. Колумна, 88/1, Кишинёв 📞 +373 792 37 227 🌐 cristis.md

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