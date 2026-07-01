theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Business News logoBusiness News
1 Июля 2026, 11:30
248
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Epiese.md – Ремкомплекты для тормозных суппортов Ⓟ

На Epiese.md вы найдете широкий ассортимент ремкомплектов для тормозных суппортов различных транспортных средств, как коммерческих, так и легковых.

Epiese.md – Ремкомплекты для тормозных суппортов

Независимо от того, является ли тормозная система гидравлической или пневматической, мы поможем вам быстро подобрать и заказать необходимую деталь.

Не обязательно знать код или точное наименование деталей. Достаточно связаться с одним из наших специалистов, и команда Epiese.md поможет вам правильно определить необходимые компоненты и подобрать наиболее подходящее решение.

Вы получите консультацию специалистов, обладающих практическим и теоретическим опытом эксплуатации, технического обслуживания и ремонта всех типов транспортных средств, включая прицепы и полуприцепы. Мы участвуем в обработке каждого заказа и оказываем поддержку на всех этапах процесса покупки.

Контакты:
телефон: +37367107003
WhatsApp/Telegram/Viber: +37379601075
эл. почта: truckconstructsrl@gmail.com
Республика Молдова, г. Кишинэу, ул.Мунчешть, 62

Источник
Business News logoBusiness News
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте