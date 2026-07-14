theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Business News logoBusiness News
14 Июля 2026, 13:00
4 442
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Energbank: Новые клиенты получают бонус в размере 200 леев при онлайн-регистрации Ⓟ

Energbank запускает специальное предложение для новых клиентов. При открытии счёта через приложение MyEnergBank каждый новый клиент получает приветственный бонус – 200 леев.

Регистрация осуществляется 100% онлайн, занимает около двух минут и не требует посещения банка или представления дополнительных документов.

Energbank: Новые клиенты получают бонус в размере 200 леев при онлайн-регистрации

Это предложение стало возможным благодаря решению Digital Onboarding, которое позволяет открыть банковский счет из любой точки мира, имея при себе лишь действующее удостоверение личности и мобильный телефон с доступом в Интернет.

Граждане Молдовы, проживающие за рубежом, могут открыть счёт, используя в том числе международный номер телефона. Сервис доступен круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

«Для нас важно, чтобы знакомство с Energbank начиналось легко, быстро и удобно. Именно поэтому мы создали Digital Onboarding – сервис, который позволяет стать клиентом банка всего за несколько минут, без посещения отделения и независимо от того, где вы находитесь. Приветственный бонус в размере 200 леев – это наш способ сказать спасибо тем, кто выбирает Energbank и открывает для себя удобство цифрового банкинга MyEnergBank. Благодаря Digital Onboarding расстояния больше не имеют значения – стать клиентом Energbank можно в любое время и там, где это удобно клиенту. », – Наталья Цуркану, Директор по управлению клиентским опытом, Energbank.

Как получить бонус в размере 200 леев? Это очень просто:

  • Скачайте и установите приложение MyEnergBank
  • Зарегистрируйтесь в качестве нового клиента с помощью Digital Onboarding
  • Завершите процесс онлайн-идентификации
  • Получите приветственный бонус в размере 200 леев в соответствии с условиями предложения

На этапе запуска сервис Digital Onboarding доступен для граждан Республики Молдова в возрасте от 18 лет, находящихся в Республике Молдова, Румынии, Италии, Франции, Испании, Германии, Португалии, Греции, Великобритании и Ирландии. Регистрация может быть осуществлена как с помощью телефонного номера из Республики Молдова, так и с помощью международного номера из стран, участвующих в программе.

Решение использует современные технологии идентификации и проверки личности, соответствуя самым высоким стандартам безопасности и требованиям законодательства. Процесс включает автоматизированные проверки, механизмы предотвращения мошенничества и меры по защите персональных данных в соответствии с действующими банковскими требованиями.

Скачайте приложение MyEnergBank прямо сейчас, зарегистрируйтесь в качестве нового клиента и получите приветственный бонус в размере 200 леев, а также воспользуйтесь всеми преимуществами цифровых банковских услуг от Energbank.

Скачайте здесь 

Об Energbank

Energbank действует на банковском рынке Республики Молдова с 1997 года и входит в состав Iute Group – европейской финансовой группы, специализирующейся на современных технологиях кредитования и цифровых финансовых услугах. Принадлежность  к группе открывает банку доступ к международному опыту, передовой технологической инфраструктуре и современным методам корпоративного управления.

Источник
Business News logoBusiness News
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте