Energbank: Новые клиенты получают бонус в размере 200 леев при онлайн-регистрации Ⓟ

Energbank запускает специальное предложение для новых клиентов. При открытии счёта через приложение MyEnergBank каждый новый клиент получает приветственный бонус – 200 леев.

Регистрация осуществляется 100% онлайн, занимает около двух минут и не требует посещения банка или представления дополнительных документов.

Это предложение стало возможным благодаря решению Digital Onboarding, которое позволяет открыть банковский счет из любой точки мира, имея при себе лишь действующее удостоверение личности и мобильный телефон с доступом в Интернет.

Граждане Молдовы, проживающие за рубежом, могут открыть счёт, используя в том числе международный номер телефона. Сервис доступен круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

«Для нас важно, чтобы знакомство с Energbank начиналось легко, быстро и удобно. Именно поэтому мы создали Digital Onboarding – сервис, который позволяет стать клиентом банка всего за несколько минут, без посещения отделения и независимо от того, где вы находитесь. Приветственный бонус в размере 200 леев – это наш способ сказать спасибо тем, кто выбирает Energbank и открывает для себя удобство цифрового банкинга MyEnergBank. Благодаря Digital Onboarding расстояния больше не имеют значения – стать клиентом Energbank можно в любое время и там, где это удобно клиенту. », – Наталья Цуркану, Директор по управлению клиентским опытом, Energbank.

Как получить бонус в размере 200 леев? Это очень просто:

Скачайте и установите приложение MyEnergBank

Зарегистрируйтесь в качестве нового клиента с помощью Digital Onboarding

Завершите процесс онлайн-идентификации

Получите приветственный бонус в размере 200 леев в соответствии с условиями предложения

На этапе запуска сервис Digital Onboarding доступен для граждан Республики Молдова в возрасте от 18 лет, находящихся в Республике Молдова, Румынии, Италии, Франции, Испании, Германии, Португалии, Греции, Великобритании и Ирландии. Регистрация может быть осуществлена как с помощью телефонного номера из Республики Молдова, так и с помощью международного номера из стран, участвующих в программе.

Решение использует современные технологии идентификации и проверки личности, соответствуя самым высоким стандартам безопасности и требованиям законодательства. Процесс включает автоматизированные проверки, механизмы предотвращения мошенничества и меры по защите персональных данных в соответствии с действующими банковскими требованиями.

Скачайте приложение MyEnergBank прямо сейчас, зарегистрируйтесь в качестве нового клиента и получите приветственный бонус в размере 200 леев, а также воспользуйтесь всеми преимуществами цифровых банковских услуг от Energbank.

Скачайте здесь

Об Energbank

Energbank действует на банковском рынке Республики Молдова с 1997 года и входит в состав Iute Group – европейской финансовой группы, специализирующейся на современных технологиях кредитования и цифровых финансовых услугах. Принадлежность к группе открывает банку доступ к международному опыту, передовой технологической инфраструктуре и современным методам корпоративного управления.