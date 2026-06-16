Energbank: Как распознать и избежать банковского мошенничества Ⓟ

Основываясь на реальных ситуациях из практики работы с клиентами, Energbank предлагает практическое руководство по цифровой безопасности, ведь лучшая защита начинается с получения правильной информации. Смотри ЗДЕСЬ.

По всей Европе мошенничество продолжает ежегодно наносить ущерб тысячам потребителей. Согласно совместному отчету Европейского банковского управления и Европейского центрального банка, сумма потерь от мошенничества с платежами в Европейском экономическом пространстве увеличилась с 3,5 млрд евро до 4,2 млрд евро в 2024 году. Хотя доля мошенничества в общем объеме транзакций остается низкой, эта тенденция свидетельствует о том, что методы, применяемые преступниками, становятся все более изощренными и обходятся жертвам все дороже.

Это явление отмечается и в Республике Молдова. По данным Генерального инспектората полиции, только в 2024 году было зарегистрировано более 1750 случаев интернет-мошенничества, что на 57 % больше, чем в предыдущем году, а ущерб, причиненный жертвам, составил более 270 миллионов леев.

Каким образом удалось в последний момент предотвратить случай мошенничества?

Жительница Дондушень получила звонок от людей, которые настойчиво предлагали ей оформить кредит на сумму 100 000 леев на ее имя. Тон был агрессивным, сообщение — срочным, а натиск — подавляющим. Вместо того чтобы поддаться, она решила сразу обратиться в отделение Energbank. Сотрудники сразу поняли, в чем дело, и вовремя всё остановили.

«Хотя рабочий день уже подходил к концу, сотрудники банка не остались равнодушными. Они внимательно меня выслушали, быстро разобрались в ситуации, спокойно и понятно все объяснили и помогли предотвратить мошенничество. Благодарим вас не только за профессионализм и оперативность, но и за человеческое отношение и искреннее желание помочь!», — выразила свою благодарность клиентка.

Это не единичный случай. Коллективы филиалов часто сталкиваются с подобными ситуациями, и своевременное реагирование, а также откровенный диалог с клиентом могут помочь избежать значительных финансовых потерь.

«У нас возникла ситуация, требующая внимания и помощи, и сотрудники банка продемонстрировали профессионализм, терпение и вежливость на самом высоком уровне. Я была приятно удивлена тем, как была решена ситуация. Быстро, четко и с большим уважением к людям», — поделилась своим опытом другая клиентка.

Мошенники — это мастера манипулирования эмоциями

Страх потерять деньги, желание защитить семью, спешка в решении чрезвычайной ситуации — все это искусно используется.

«Мошенники атакуют технологии, но конечном итоге эксплуатируют людей. По моему опыту, они — настоящие мастера в управлении эмоциями. Они используют страх, спешку и естественное желание защитить то, что тебе принадлежит. Они воздействуют не только на системы, но и на человеческие реакции и инстинкты. Поэтому самое главное — не принимать решения под давлением момента», — объясняет Марина Занога, руководитель отдела по вопросам правового регулирования в Energbank. ЗДЕСЬ больше деталей.

Почему диалог превосходит технологии?

Автоматические системы могут выявлять подозрительные транзакции, но не могут заменить личный разговор. Кэтэлин Илчук, вице-президент Energbank, объясняет, как работает профилактика на практике.

«Автоматические системы сигнализируют нам о нетипичных транзакциях, однако решающим фактором по-прежнему остается диалог. Когда клиент приходит в отделение в явно взволнованном состоянии или срочно просит о предоставлении кредита или о выполнении необычного перевода, задача наших специалистов — выслушать его, не ограничиваясь формальной просьбой. В Energbank мы отслеживаем схемы мошенничества, инвестируем в средства безопасности и финансовое образование, а также обучаем сотрудников тому, как реагировать на такие ситуации.».

Что делать, если вам поступит такой звонок?

Сохраняйте спокойствие! Любой звонок, в котором вас принуждают действовать немедленно, хранить тайну или не обсуждать это с другими людьми, является тревожным сигналом. Немедленно отключите звонок!

Любой звонок, в котором вас принуждают действовать немедленно, хранить тайну или не обсуждать это с другими людьми, является тревожным сигналом. Немедленно отключите звонок! Проверьте источник! Если кто-то утверждает, что звонит от имени банка, повесьте трубку и перезвоните по официальному номеру, указанному на банковской карте или на сайте.

Если кто-то утверждает, что звонит от имени банка, повесьте трубку и перезвоните по официальному номеру, указанному на банковской карте или на сайте. Никому не сообщайте свои данные и не передавайте/не перечисляйте деньги! PIN-код, CVV-код, пароли и коды из SMS-сообщений нельзя сообщать никому, даже сотруднику банка. Не перечисляйте деньги и не оформляйте кредиты по просьбе незнакомых людей.

PIN-код, CVV-код, пароли и коды из SMS-сообщений нельзя сообщать никому, даже сотруднику банка. Не перечисляйте деньги и не оформляйте кредиты по просьбе незнакомых людей. Запомните! Полиция, Национальный банк, банки и другие органы власти не просят граждан брать кредиты, переводить деньги на «безопасные счета», снимать наличные и оставлять их в общественных местах, передавать третьим лицам, курьерам или незнакомым людям.

Полиция, Национальный банк, банки и другие органы власти не просят граждан брать кредиты, переводить деньги на «безопасные счета», снимать наличные и оставлять их в общественных местах, передавать третьим лицам, курьерам или незнакомым людям. Устанавливайте приложения только из официальных источников: App Store и Google Play — и нигде больше. Не переходите по ссылкам, полученным в SMS, электронных письмах, социальных сетях или мессенджерах, если вы не уверены в их происхождении.

App Store и Google Play — и нигде больше. Не переходите по ссылкам, полученным в SMS, электронных письмах, социальных сетях или мессенджерах, если вы не уверены в их происхождении. Не устанавливайте AnyDesk или подобные приложения по просьбе незнакомых людей. Если кто-то просит вас об этом, это мошенничество.

по просьбе незнакомых людей. Если кто-то просит вас об этом, это мошенничество. Не подтверждайте операции, смысл которых вам не понятен! Внимательно читайте полученные сообщения и уведомления, прежде чем вводить коды или подтверждать транзакции.

Если с вами связались подозрительные лица или вы по ошибке предоставили конфиденциальные данные, немедленно обратитесь в банк.

Energbank действует на банковском рынке Республики Молдова с 1997 года и входит в состав Iute Group — европейской финансовой группы, специализирующейся на современных технологиях кредитования и цифровых финансовых услугах. Членство в этой группе открывает банку доступ к международному опыту, передовой технологической инфраструктуре и современным методам корпоративного управления.