Energ.md: Как бизнесу снизить расходы на электроэнергию Ⓟ

Рост цен на электроэнергию заставляет предприятия искать новые способы снижения затрат. ENERG.MD предлагает комплексное решение, которое помогает сделать энергопотребление более экономичным и предсказуемым.

Для многих предприятий электроэнергия стала одним из наиболее непредсказуемых факторов затрат. Изменения цен на рынке, рост расходов на логистику и производство заставляют бизнес искать не только способы экономии, но и инструменты, позволяющие эффективнее управлять энергопотреблением.

Одним из таких решений становятся системы накопления энергии (BESS). Они позволяют накапливать электроэнергию в периоды более низкой стоимости и использовать её тогда, когда предприятие действительно в ней нуждается. В результате снижается зависимость от колебаний рынка, а расходы становятся более прогнозируемыми.

В ENERG.MD считают, что сегодня речь идёт уже не просто об установке оборудования, а о переходе к новой модели управления энергопотреблением.

«Мы не продаём просто контейнер с аккумуляторами. Мы предлагаем комплексное решение: оборудование, монтаж, подключение и, что особенно важно, поставку электроэнергии. Как лицензированный трейдер мы ежедневно обеспечиваем зарядку системы по наиболее выгодной рыночной цене. Клиенту больше не нужно следить за изменением тарифов — он просто использует энергию тогда, когда она необходима», — отмечает генеральный директор ENERG.MD Ион Цуркан.

В отличие от традиционного подхода, когда предприятие вынуждено самостоятельно координировать проектирование, подключение и обслуживание, ENERG.MD сопровождает проект на всех этапах — от анализа энергопотребления и подготовки технико-экономического обоснования до ввода объекта в эксплуатацию, сервисного обслуживания и последующей поставки электроэнергии.

Решение ориентировано прежде всего на предприятия с высоким энергопотреблением: производственные компании, логистические комплексы, торговые центры, аграрные предприятия и гостиничный бизнес. Помимо экономии, система накопления обеспечивает резервное питание при отключениях сети, помогая избежать простоев и остановки производственных процессов.

Компания развивает решения в сфере возобновляемой энергетики с 2022 года. За это время ENERG.MD реализовала более 150 проектов различного масштаба — от частных солнечных электростанций до промышленных объектов. Сегодня компания предлагает комплексные решения, включающие строительство солнечных электростанций, системы BESS, ветрогенерацию, а также услуги лицензированного трейдера электроэнергии.

«Наша задача — не просто установить оборудование, а помочь предприятию получить понятную, прогнозируемую и эффективную модель энергоснабжения. Мы остаёмся рядом с клиентом и после завершения проекта, обеспечивая его энергией и технической поддержкой», — подчёркивает Ион Цуркан.

Подробнее о принципе работы систем накопления энергии и предлагаемой модели энергоснабжения можно узнать в ранее опубликованном материале. Полный перечень решений ENERG.MD представлен на официальном сайте компании.