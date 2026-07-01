Emci: Турецкий завод-производитель металлоконструкций вышел на рынок Молдовы

На рынок Молдовы официально вышла компания EMCI, известная как крупный турецкий производитель опор и систем уличного освещения.

С открытием представительства в Кишинёве компания делает ставку на свой статус завода-изготовителя полного цикла, предлагая молдавским заказчикам решения «из первых рук».

В отличие от компаний, выступающих посредниками, EMCI является прямым производителем металлоконструкций. С момента основания в 2013 году в Анкаре, компания сосредоточилась на создании собственной производственной базы, которая сегодня позволяет выпускать до 3200 тонн продукции в год. Статус завода позволяет EMCI обеспечивать гибкое ценообразование, исключающее лишние посреднические наценки, а также дает возможность оперативно адаптировать производственный процесс под требования конкретного заказчика, включая проектирование по индивидуальным чертежам.



Производственные мощности компании позволяют изготавливать широкую линейку продукции: от стандартных опор для уличного и дорожного освещения до высокотехнологичных конструкций для ветряных турбин, освещения стадионов, опор для видеонаблюдения и флагштоков из нержавеющей стали. В Молдове возможности компании уже получили практическое применение — вся территория крупнейшего торгового центра PORT MALL в Кишинёве оборудована опорами освещения, произведенными на заводах EMCI.

Особое внимание на производстве уделяется технологическим стандартам. Каждая конструкция рассчитывается индивидуально под ветровые нагрузки объекта, при этом сам процесс изготовления соответствует строгим международным требованиям TSE и европейскому стандарту EN 40. Для долговечности изделий используется горячее оцинкование по стандарту TS 914, а также применяются усиленные анкерные болты. На всю выпускаемую продукцию предоставляется официальная гарантия производителя.



Сегодня EMCI активно расширяет свое присутствие, поставляя продукцию в страны Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока. Для получения консультации или расчета коммерческого предложения представители бизнеса, государственные структуры и проектные организации могут обратиться в офис компании в Кишинёве, расположенный в секторе Ботаника.

Связаться со специалистами можно по телефону +373 685 60 910 или по электронной почте info@emci.md.