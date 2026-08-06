Element Stil начал строительство современного детского сада в Дурлештах Ⓟ

Проблема нехватки социальной инфраструктуры в быстрорастущих пригородах столицы стоит как никогда остро.

В то время как многие застройщики концентрируются исключительно на возведении жилых площадей, компания Element Still доказывает, что ответственный подход к строительству способен кардинально изменить качество жизни.

Не секрет, что стремительное развитие Кишинева обернулось дефицитом мест в дошкольных учреждениях. Молодые семьи, приобретая недвижимость, часто сталкиваются с тем, что в новых жилых комплексах напрочь отсутствует инфраструктура для детей. Ежедневные утренние пробки по пути в городские садики стали суровой реальностью для многих родителей.

Компания Element Stil, в рамках развития жилого квартала Esterra, решила изменить правила игры на рынке недвижимости.

В данный момент на финишную прямую вышло строительство флагманского проекта - жилого комплекса Esterra Park, который уже близится к сдаче. На территории квартала уже построены и запущенны необходимые коммерческие функции, чтобы все самое важное было у жильцов под рукой.

Но главная новость для района - Element Stil официально объявляет о начале строительства детского сада.

Это долгожданный и социально значимый проект не только для жителей квартала, но и для Дурлешт в целом. Новый детский сад отвечает самым строгим современным нормам безопасности и эргономики. Проект предусматривает передовое оснащение, просторные игровые зоны и инновационный подход к организации пространства для гармоничного развития малышей.

Для будущих резидентов Esterra Park и всего квартала Esterra это означает главное: больше не нужно тратить часы на дорогу. Отвести ребенка в современный, безопасный и красивый садик расположен прямо на территории квартала. Это инвестиция в спокойствие родителей и счастливое детство маленьких жителей

Жилой комплекс Esterra Park готовится к вводу в эксплуатацию, и сейчас в продаже остались последние квартиры. Это уникальный шанс стать частью продуманного комьюнити, где застройщик действительно заботится о будущем своих жильцов.

Узнать больше о проекте, записаться на визит и забронировать одну из последних квартир можно в отделе продаж по телефону: +373 68 020 003