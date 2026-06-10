Экономический форум Молдова–Франция вновь пройдет в Ницце
22 октября 2026 года в Ницце пройдет третий Молдавско-французский экономический форум, посвященный развитию деловых отношений между Республикой Молдова и Францией.
Мероприятие объединит предпринимателей, инвесторов и представителей бизнеса, заинтересованных в развитии двустороннего сотрудничества и поиске новых коммерческих возможностей между двумя странами.
Организаторами форума выступают Торгово-промышленная палата Nice Côte d’Azur, Генеральное консульство Республики Молдова и консалтинговая компания Ouest-Est (Париж).
Возможности для молдавских компаний
В рамках форума будут представлены инвестиционные возможности Республики Молдова, экспортный потенциал местных компаний, а также перспективы развития молдавско-французского экономического сотрудничества.
Участники смогут воспользоваться рядом возможностей для продвижения своего бизнеса:
- представить компанию и продукцию в рамках конференции;
- разместить собственный стенд;
- провести B2B-встречи с потенциальными партнёрами;
- принять участие в нетворкинг-сессиях с представителями бизнеса Франции и Молдовы.
Количество мест ограничено
Для участия в форуме предусмотрено всего 10 мест для компаний.
Регистрация открыта до 30 июня 2026 года. Все заявки будут рассмотрены организаторами, а участие будет подтверждено после одобрения заявки и оплаты регистрационного взноса.
Компании, заинтересованные в участии, могут получить дополнительную информацию по адресу: contact@conseilouestest.com.