Экономический форум Молдова–Франция вновь пройдет в Ницце

Мероприятие объединит предпринимателей, инвесторов и представителей бизнеса, заинтересованных в развитии двустороннего сотрудничества и поиске новых коммерческих возможностей между двумя странами.

Организаторами форума выступают Торгово-промышленная палата Nice Côte d’Azur, Генеральное консульство Республики Молдова и консалтинговая компания Ouest-Est (Париж).

Возможности для молдавских компаний

В рамках форума будут представлены инвестиционные возможности Республики Молдова, экспортный потенциал местных компаний, а также перспективы развития молдавско-французского экономического сотрудничества.

Участники смогут воспользоваться рядом возможностей для продвижения своего бизнеса:

представить компанию и продукцию в рамках конференции;

разместить собственный стенд;

провести B2B-встречи с потенциальными партнёрами;

принять участие в нетворкинг-сессиях с представителями бизнеса Франции и Молдовы.

Количество мест ограничено

Для участия в форуме предусмотрено всего 10 мест для компаний.

Регистрация открыта до 30 июня 2026 года. Все заявки будут рассмотрены организаторами, а участие будет подтверждено после одобрения заявки и оплаты регистрационного взноса.

Компании, заинтересованные в участии, могут получить дополнительную информацию по адресу: contact@conseilouestest.com.