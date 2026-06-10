theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
10 Июня 2026, 14:00
1 277
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Экономический форум Молдова–Франция вновь пройдет в Ницце

22 октября 2026 года в Ницце пройдет третий Молдавско-французский экономический форум, посвященный развитию деловых отношений между Республикой Молдова и Францией.

Экономический форум Молдова–Франция вновь пройдет в Ницце

Мероприятие объединит предпринимателей, инвесторов и представителей бизнеса, заинтересованных в развитии двустороннего сотрудничества и поиске новых коммерческих возможностей между двумя странами.

Организаторами форума выступают Торгово-промышленная палата Nice Côte d’Azur, Генеральное консульство Республики Молдова и консалтинговая компания Ouest-Est (Париж).

Возможности для молдавских компаний

В рамках форума будут представлены инвестиционные возможности Республики Молдова, экспортный потенциал местных компаний, а также перспективы развития молдавско-французского экономического сотрудничества.

Участники смогут воспользоваться рядом возможностей для продвижения своего бизнеса:

  • представить компанию и продукцию в рамках конференции;
  • разместить собственный стенд;
  • провести B2B-встречи с потенциальными партнёрами;
  • принять участие в нетворкинг-сессиях с представителями бизнеса Франции и Молдовы.

Количество мест ограничено

Для участия в форуме предусмотрено всего 10 мест для компаний.

Регистрация открыта до 30 июня 2026 года. Все заявки будут рассмотрены организаторами, а участие будет подтверждено после одобрения заявки и оплаты регистрационного взноса.

Компании, заинтересованные в участии, могут получить дополнительную информацию по адресу: contact@conseilouestest.com.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте