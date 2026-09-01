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eden
16 Сентября 2026, 09:00
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Eden: Любимый город. Новый дом. Особенная выгода Ⓟ

Ко Дню города дарим скидку 10% на квартиру в жилом комплексе Eden на Ботанике при 100% оплате!

Eden: Любимый город. Новый дом. Особенная выгода

Панорамные окна, современные фасады, внутренний двор и подземный паркинг — пространство, где продумана каждая деталь вашего комфорта.

Eden: Любимый город. Новый дом. Особенная выгода

Представьте утро в светлой квартире, уютные вечера с близкими и удовольствие возвращаться домой. Здесь ваши планы о новом доме могут стать реальностью. 

Скидка 10% — это ощутимая экономия, которую можно направить на ремонт, мебель и создание интерьера вашей мечты. Если вы давно присматриваете квартиру на Ботанике, сейчас — повод сделать следующий шаг. 

Eden: Любимый город. Новый дом. Особенная выгода

Позвоните нам: +373 61 11 11 17 чтобы узнать подробности акции и выбрать свою будущую квартиру!

www.eden.md

Eden: Любимый город. Новый дом. Особенная выгода

Eden: Любимый город. Новый дом. Особенная выгода

Источник
eden
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