Eden: Квартира на Ботанике и парковочное место в подарок — предложение, которое нельзя упустить Ⓟ

Покупка квартиры — это не только выбор комфортного жилья, но и инвестиция в качество жизни вашей семьи.

Именно поэтому мы подготовили специальное предложение для будущих владельцев квартир в одном из самых востребованных районов Кишинева — Ботанике.

При покупке квартиры вы получаете парковочное место в подарок.

Жилой комплекс сочетает в себе современную архитектуру, качественные строительные материалы, продуманные планировочные решения и удобную локацию. Здесь все создано для комфортной жизни: просторные квартиры, благоустроенная территория, подземный паркинг, современные инженерные решения и развитая инфраструктура района.

Ботаника остается одним из самых привлекательных районов города благодаря удобному транспортному сообщению, близости торговых центров, школ, детских садов, парков и зон отдыха.

Преимущества предложения:

✔ Парковочное место входит в стоимость квартиры

✔ Современный жилой комплекс от надежного застройщика

✔ Удобные и функциональные планировки

✔ Развитая инфраструктура района

✔ Выгодное расположение и высокая инвестиционная привлекательность

✔ Ограниченное количество квартир по акции

Сегодня это возможность приобрести не просто квартиру, а комфортное пространство для жизни, где каждая деталь продумана для вашего удобства.

Количество акционных квартир ограничено.

Свяжитесь с нами и выберите свою квартиру уже сегодня +373 61 11 11 17