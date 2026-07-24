EcoVoucher: Семья с 4 детьми сократила расходы благодаря программе ваучеров Ⓟ

Ина Мындру, мать четверых детей из села Попяска, Штефан-Водэ, воспользовалась государственной программой ваучеров EcoVoucher, благодаря которой смогла заменить старую стиральную машину на новую.

В семье Мындру стиральная машина является одним из самых необходимых бытовых приборов. В семье, где растут четверо детей, стирка проводится ежедневно, а работа этой техники напрямую влияет на организацию домашних дел. Старая стиральная машина потребляла много электроэнергии из-за низкого класса энергоэффективности и уже не соответствовала потребностям большой семьи.

Кроме того, когда старая стиральная машина неожиданно вышла из строя, ее замена стала необходимостью, однако покупку приходилось откладывать по финансовым причинам. Программа EcoVoucher, реализуемая при финансовой поддержке Европейского союза, позволила приобрести новую энергоэффективную модель, благодаря которой расходы семьи на электроэнергию заметно сократились.

«Старая стиральная машина внезапно сломалась. Сначала я думала вызвать мастера и отремонтировать ее. В многодетной семье трудно откладывать такие расходы. Мы стираем очень часто. Дети переодеваются утром, вечером, идут играть и снова возвращаются с одеждой, которую нужно стирать», — рассказывает Ина Мындру.

В этот же период Ина Мындру получила SMS-сообщение, в котором сообщалось, что она стала получателем ваучера на сумму 6 000 леев в рамках программы EcoVoucher.

«Сначала я не поверила. Подумала, что это, возможно, неправда. Чтобы убедиться, я позвонила на Горячую линию программы, номер которой был указан в SMS. Мне подтвердили, что ваучер действительно выдан и что с его помощью можно приобрести холодильник или стиральную машину. Поскольку наша как раз сломалась, я выбрала стиральную машину», — отметила бенефициар.

EcoVoucher — реальная поддержка для семей

После подтверждения ваучера Ина Мындру отправилась в магазин — партнер программы, чтобы выбрать новую стиральную машину. Финансовая поддержка, предоставленная в рамках программы EcoVoucher, покрыла большую часть стоимости бытовой техники, а семья оплатила лишь разницу в цене.

«Мы добавили еще две тысячи леев и купили экономичную стиральную машину большей вместимости», — говорит она.

Процедура покупки и доставки оказалась простой. После оформления необходимых документов новую стиральную машину доставили домой, а старую бесплатно вывезли на переработку.

«Я написала заявление, чтобы новую машину привезли домой, а старую забрали. Так и сделали. Всё произошло очень быстро», — рассказывает бенефициар.

Новая стиральная машина значительно лучше отвечает потребностям семьи и способствует снижению потребления электроэнергии. Для многодетных семей энергоэффективная бытовая техника означает не только больший комфорт, но и возможность сократить ежемесячные расходы на электроэнергию. По словам бенефициара, программа является реальной поддержкой для домохозяйств, которые не всегда могут сразу заменить старую технику с высоким энергопотреблением.

Что предлагает программа EcoVoucher?

Государственную поддержку при покупке новой энергоэффективной бытовой техники, которая потребляет меньше электроэнергии и помогает экономить на счетах.

Ваучер на сумму 6 000 леев, покрывающий до 70% стоимости холодильника (классы энергоэффективности A–D) или стиральной машины (класс A).

Доступ к качественной бытовой технике, сочетающей энергоэффективность, долговечность и соответствие европейским стандартам.

Бесплатный вывоз старой бытовой техники для последующей переработки.

Приоритет при предоставлении ваучеров отдается семьям с двумя и более детьми, а также домохозяйствам, в которых проживают два человека старше 63 лет.

Программа ваучеров на бытовую технику EcoVoucher разработана Правительством Республики Молдова при финансовой поддержке Европейского союза. Текущий этап программы реализуется Национальным центром устойчивой энергетики (CNED) в рамках проекта «Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии для Молдовы» (E4M), который внедряется GIZ совместно с Правительством Республики Молдова, финансируется Правительством Германии и софинансируется Европейским союзом, Норвегией и Данией. Текущий этап программы финансируется Европейским союзом.

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