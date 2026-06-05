E-Prime: Как бизнесу в Молдове экономить на электроэнергии Ⓟ

Для любого производства, склада, торговой сети или HoReCa в Молдове счета за электроэнергию стали одной из самых тяжелых статей расходов.

При коммерческом тарифе от 3,60 до 4,50+ леев/кВтч предприятия ежемесячно теряют десятки тысяч леев. Собственная фотоэлектрическая станция для бизнеса — это уже не дань экологии, а экономическое решение, которое быстро окупается.

Однако успех такой инвестиции зависит от того, кому вы доверите проектирование. На рынке Молдовы популярен опасный миф: «все компании ставят панели одинаково». Это не так. Ошибки дилетантов — покупка слишком мощной системы «на глаз» или монтаж без учета теней — превращают проект в убыток. Ниже — реальный кейс, критерии выбора подрядчика и ответы на частые вопросы.

Реальный кейс: как мебельная фабрика TudNord избавилась от бремени огромных счетов

Яркий пример дальновидности и правильного расчета — мебельная фабрика TudNord (TudNord Lux SRL). Производственные станки предприятия работают на полную мощность в течение дня, из-за чего фабрика потребляла колоссальные объемы дорогой электроэнергии. Чтобы защитить прибыль от роста тарифов, руководство TudNord выбрало и установило фотоэлектрическую станцию вместе с командой инженеров ePrime. Профессионализм проявился на каждом этапе:

Полное освобождение от бюрократии: ePrime взяла на себя все юридические и технические вопросы — от анализа прочности крыши до получения разрешений от Premier Energy / Red Nord и официальной сдачи объекта в эксплуатацию.

Чистый и быстрый монтаж: установка проведена по самым высоким стандартам безопасности, не нарушив рабочий процесс фабрики ни на секунду.

Точечная настройка под производство: станцию рассчитали так, чтобы она покрывала пиковые нагрузки оборудования именно в рабочие часы, а не по шаблону.



Почему важна инженерия, а не просто монтаж панелей

Пока другие просто продают панели со склада, корректная установка промышленных солнечных панелей требует расчета, симуляции и точного подбора мощности. Что обеспечивает ePrime:

Более 25 инженеров с авторизацией ANRE: собственная команда лично контролирует качество каждого кабеля, инвертора и крепления.

собственная команда лично контролирует качество каждого кабеля, инвертора и крепления. Промышленный софт PVsyst (мировой стандарт): программа рассчитывает реальную выработку будущей станции с минимальной погрешностью, учитывая метеоданные и угол наклона крыши.

программа рассчитывает реальную выработку будущей станции с минимальной погрешностью, учитывая метеоданные и угол наклона крыши. Полная 3D-симуляция: вы заранее видите, как падает тень в разные сезоны, и обходите зоны затенения — главного врага эффективности солнечных систем.

вы заранее видите, как падает тень в разные сезоны, и обходите Совпадение с графиком бизнеса: юридические лица расходуют максимум электричества днем (08:00–17:00). Энергия идет напрямую в станки и приборы, сокращая закупки из сети с первой секунды.

Сколько стоит и когда окупится? Частые вопросы (FAQ)

Сколько стоит солнечная станция для бизнеса в Молдове?

Стоимость зависит от месячного потребления, площади крыши и необходимой мощности. Поэтому расчет делается индивидуально: вы отправляете счет, а инженеры рассчитывают оптимальную мощность и фиксированную цену по договору, без скрытых платежей.

За какой срок окупается фотоэлектрическая станция?

Для предприятий, потребляющих энергию преимущественно днем (производства, склады, HoReCa), окупаемость обычно наступает быстро, так как выработанная энергия напрямую заменяет электричество, покупаемое по 3,60–4,50+ леев/кВтч. Точный расчет делается по реальному счету.

Какие разрешения нужны для установки солнечных панелей?

Для корректной установки в Молдове необходимы технические разрешения и согласования с оператором сети (Premier Energy / Red Nord), а также официальная сдача в эксплуатацию. ePrime полностью берет на себя эту бюрократию, включая анализ прочности крыши.

Сколько длится установка станции?

Проект «под ключ» реализуется примерно за 65 дней — от первого осмотра до запуска станции, без остановки производства.

Остановится ли производство во время монтажа?Нет. Монтаж планируется по стандартам безопасности так, чтобы рабочий процесс не прерывался во время работ.

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