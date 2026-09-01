Двухуровневый пентхаус с террасой и лучшим видом на город — ваш новый уровень жизни на Рышкановке Ⓟ
В одном из самых динамично развивающихся районов Кишинёва — на Рышкановке, в жилом комплексе, который уже стал новым символом современного города, предлагается уникальный пентхаус.
Это не просто жильё — это территория комфорта, статуса и вдохновляющих панорам.
Пентхаус, в котором хочется остаться навсегда
На двух уровнях — простор, свет и воздух. А из террасы открывается захватывающий вид на город, который особенно красив на закате. Утро с чашкой кофе, вечер с друзьями под звёздами — теперь это ваша повседневность.
Архитектура и комфорт премиум-класса
Этот жилой комплекс — новое имя в премиальной недвижимости Кишинёва.
Он сочетает вентилируемый фасад, современные инженерные решения, высокий уровень шумоизоляции, безопасную закрытую территорию и стильный дизайнерский лобби.
Вы получите:
- Просторный двухуровневый пентхаус с панорамными окнами
- Большую террасу с открытым видом
- Качественную отделку и продуманную планировку
- Подземную парковку
- Удобную инфраструктуру района — школы, супермаркеты, кафе, парки — всё рядом
Почему Рышкановка?
Район с развитой инфраструктурой, отличной транспортной доступностью и активной городской жизнью. Здесь удобно жить, работать и отдыхать.
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