Двухуровневый пентхаус с террасой и лучшим видом на город — ваш новый уровень жизни на Рышкановке Ⓟ

В одном из самых динамично развивающихся районов Кишинёва — на Рышкановке, в жилом комплексе, который уже стал новым символом современного города, предлагается уникальный пентхаус.

Это не просто жильё — это территория комфорта, статуса и вдохновляющих панорам.

Пентхаус, в котором хочется остаться навсегда

На двух уровнях — простор, свет и воздух. А из террасы открывается захватывающий вид на город, который особенно красив на закате. Утро с чашкой кофе, вечер с друзьями под звёздами — теперь это ваша повседневность.

Архитектура и комфорт премиум-класса

Этот жилой комплекс — новое имя в премиальной недвижимости Кишинёва.

Он сочетает вентилируемый фасад, современные инженерные решения, высокий уровень шумоизоляции, безопасную закрытую территорию и стильный дизайнерский лобби.

Вы получите:

Просторный двухуровневый пентхаус с панорамными окнами

Большую террасу с открытым видом

Качественную отделку и продуманную планировку

Подземную парковку

Удобную инфраструктуру района — школы, супермаркеты, кафе, парки — всё рядом

Почему Рышкановка?

Район с развитой инфраструктурой, отличной транспортной доступностью и активной городской жизнью. Здесь удобно жить, работать и отдыхать.

Звоните нам сейчас +373 61 11 11 15

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