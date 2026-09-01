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Business News logoBusiness News
21 Сентября 2026, 09:30
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Двухуровневый пентхаус с террасой и лучшим видом на город — ваш новый уровень жизни на Рышкановке Ⓟ

В одном из самых динамично развивающихся районов Кишинёва — на Рышкановке, в жилом комплексе, который уже стал новым символом современного города, предлагается уникальный пентхаус.

Двухуровневый пентхаус с террасой и лучшим видом на город — ваш новый уровень жизни на Рышкановке

Это не просто жильё — это территория комфорта, статуса и вдохновляющих панорам.

Пентхаус, в котором хочется остаться навсегда

На двух уровнях — простор, свет и воздух. А из террасы открывается захватывающий вид на город, который особенно красив на закате. Утро с чашкой кофе, вечер с друзьями под звёздами — теперь это ваша повседневность.

Двухуровневый пентхаус с террасой и лучшим видом на город — ваш новый уровень жизни на Рышкановке

Архитектура и комфорт премиум-класса

Этот жилой комплекс — новое имя в премиальной недвижимости Кишинёва.
Он сочетает вентилируемый фасад, современные инженерные решения, высокий уровень шумоизоляции, безопасную закрытую территорию и стильный дизайнерский лобби.

Двухуровневый пентхаус с террасой и лучшим видом на город — ваш новый уровень жизни на Рышкановке

Вы получите:

  • Просторный двухуровневый пентхаус с панорамными окнами
  • Большую террасу с открытым видом
  • Качественную отделку и продуманную планировку
  • Подземную парковку
  • Удобную инфраструктуру района — школы, супермаркеты, кафе, парки — всё рядом

Двухуровневый пентхаус с террасой и лучшим видом на город — ваш новый уровень жизни на РышкановкеПочему Рышкановка? 

Район с развитой инфраструктурой, отличной транспортной доступностью и активной городской жизнью. Здесь удобно жить, работать и отдыхать.

Звоните нам сейчас +373 61 11 11 15

www.nixon.md

Двухуровневый пентхаус с террасой и лучшим видом на город — ваш новый уровень жизни на Рышкановке

Двухуровневый пентхаус с террасой и лучшим видом на город — ваш новый уровень жизни на Рышкановке

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