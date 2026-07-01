Dreame – технология, которая меняет рутину Ⓟ

Мечтаете о бытовой технике, которая совмещает в себе все современные новшества и отлично смотрится в любом доме? Приглашаем вас в шоурум Ultra, где вы сможете познакомится с Dreame!

Dreame Technology — это международно признанный глобальный бренд, специализирующийся на умной бытовой технике и современных технологиях для более комфортной жизни. Сейчас бренд активно инвестирует в развитие двигателей и технологий искусственного интеллекта, повышая производительность и уровень интеллекта своих устройств.

Товары Dreame известны сочетанием высокой производительности, премиального дизайна и передовых технологий, а их ассортимент широк и разнообразен:

Пылесосы Dreame по праву занимают одно из главных мест в ассортименте бренда. Благодаря расширенной автономности и эргономичной конструкции, их вертикальные пылесосы выделяются своей маневренностью. А роботы пылесосы оснащены новейшими системами навигации и гарантируют безупречную чистоту при минимальных усилиях со стороны человека.

Товары для красоты и ухода за собой занимают особое место в сердцах фанатов бренда. Благодаря мощным двигателям и универсальным насадкам, фены и мультистайлеры Dreame помогают создавать салонные укладки и блистать каждый день.

Хотите познакомится с товарами Dreame поближе? В таком случае, приглашаем вас в шоурум Ultra. Почему стоит выбрать именно нас? Потому что Ultra является официальным дистрибьютером Dreame в Молдове и предоставляет:

Зону Dreame, где можно опробовать товар и убедится в том, что он вам подходит;

Международную гарантию подтверждающую оригинальность и качество товара;

Доступ к технической поддержке и оригинальным деталям;

Удобство при оформлении заказа онлайн на ultra.md и бесплатную доставку по всей стране.

Пришло время упростить свою рутину и освободить время для отдыха и создания бесценных воспоминаний с близкими. Ждём вас в шоуруме Ultra!

Шоурум Ultra, улица Колумна, 170.

График работы: понедельник - воскресенье, с 09:00 до 20:00

Закажи онлайн на www.ultra.md или позвони по номеру +373-6000-0000 с бесплатной доставкой по всей стране!



