Diasitol поможет от папилломы на коже Ⓟ

Маленькие мягкие образования на шее, под мышками, под грудью или на веках многие называют папилломами.

Это доброкачественные кожные полипы. Их можно удалить у дерматолога или косметолога. Но если их становится много, они появляются снова и особенно сочетаются с лишним весом — это может быть сигналом нарушения обмена веществ, а именно проявлением ИНСУЛИНО-РЕЗИСТЕНТНОСТИ.

Что такое инсулинорезистентность?

Инсулин — это гормон, который помогает сахару из крови попадать в клетки и превращаться в энергию. При инсулинорезистентности клетки хуже реагируют на инсулин. Сахар хуже усваивается, и поэтому организм вынужден вырабатывать больше инсулина.

В результате сахар в анализах еще может быть нормальным или «на границе», но уровень инсулина уже повышен. Обмен веществ работает с перегрузкой.

Как понять, есть ли у Вас инсулинорезистентность?

Когда инсулина слишком много, он может стимулировать процессы роста в тканях, в том числе в коже. Активнее делятся клетки кожи и соединительной ткани. Поэтому у некоторых людей чаще появляются мягкие кожные полипы (папилломы), с характерной локализацией: веки, шея, подмышки, зона под грудями, между ног.

Но повышенный инсулин характеризуется целым букетом проявлений:

кожные папилломы

acanthosis nigricans - более темный цвет кожи в области шеи, подмышек, паховых складок, под грудью

- более темный цвет кожи в области шеи, подмышек, паховых складок, под грудью лишний вес, особенно отложения в области живота

тяга к сладкому и мучному;

постоянные перекусы;

сонливость после еды;

усталость и нехватка энергии;

сахар «на границе»;

повышенные жиры в крови (особенно плохой холестерин)

ожирение печени

снижение половой функции

Поэтому важно действовать мягко и вовремя — еще до серьезных диагнозов.

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мио-инозитол 2000 мг;

фолиевую кислоту;

витамин B12.

DIASITOL помогает поддерживать чувствительность к инсулину, углеводный и жировой обмен. При длительном приеме курсом он помогает работать сразу в нескольких направлениях:

снижение аппетита;

уменьшение тяги к сладкому;

поддержка нормального сахара;

уменьшение окружности живота;

уменьшение ожирения печени

поддержка сосудов и нервов;

улучшение гормонального баланса и половой функции

улучшение состояния и здоровья кожи, в том числе снижения риска развития кожных новообразований (полипов, папиллом)

DIASITOL не удаляет уже появившиеся кожные образования. Их удаляет специалист. Но он помогает воздействовать на внутренний фон, который может способствовать их появлению.

Рекомендуемый курс

DIASITOL — 1–2 пакетика в день, курс 8–12 недель. Оптимально — 3 месяца.

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