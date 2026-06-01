Diasitol: Для улучшения обмена веществ при лишнем весе, диабете, “жирной” печени Ⓟ

Причина часто связана не только с образом жизни, но и с нарушением обмена веществ и снижением чувствительности клеток к инсулину. Именно поэтому обычные диеты нередко дают лишь временный эффект. Организму нужна комплексная поддержка обмена веществ.

Diasitol — помощь в контроле веса и аппетита

Diasitol — современный комплекс на основе мио-инозитола, фолиевой кислоты и витамина B12, который помогает восстановить метаболический баланс, особенно людям с нарушениями углеводного и жирового обмена: лишний вес, диабет 2-го типа, метаболический синдром, атеросклероз, жировой гепатоз ( ожирение печени) и др.

При курсовом приёме Diasitol способствует:

✔ улучшению чувствительности клеток к собственному инсулину

✔ уменьшению инсулинорезистентности

✔ снижению тяги к сладкому и перееданию

✔ нормализации уровня сахара и жиров в крови

✔ уменьшению объёма талии и висцерального жира

✔ снижению жировых отложений в печени печени

✔ улучшению уровня энергии и общего самочувствия, а также половой активности

Особенно важно, что снижение веса происходит мягко и постепенно — без жёстких ограничений и стресса для организма.

Почему жир в области живота опасен?

Абдоминальный жир — это не только вопрос внешности. Именно он связан с повышенной нагрузкой на сосуды, сердце, печень и гормональную систему. Часто вместе с ним появляются:

повышенный сахар,

высокий холестерин,

повышенное давление,

слабость, сонливость после еды,

скачки аппетита.

Diasitol особенно рекомендован при абдоминальном типе ожирения, т.к. помогает снизить уровень «плохих» жиров в крови ( холестерина и триглециридов).

Комфортный приём и хорошая переносимость

Diasitol выпускается в удобной форме саше. Рекомендуемый курс — по 1 пакетику 2 раза в день в течение 8–12 недель. Комплекс хорошо переносится и подходит для длительного применения. Продается практически во всех аптеках Молдовы.

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Это отличная возможность пройти полноценный курс с выгодой и начать путь к более лёгкому, активному и комфортному самочувствию уже сейчас.

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mun. Chișinău, str. Dimo,17/3

mun. Chișinău, str. Ginta Latină,12/7

mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 24

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, 16/3

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