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Business News logoBusiness News
17 Июня 2026, 12:00
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Diasitol: Для улучшения обмена веществ при лишнем весе, диабете, “жирной” печени Ⓟ

После 40–45 лет многие замечают неприятные изменения: растут лишние килограммы в области живота, чаще хочется сладкого, труднее контролировать аппетит, появляется усталость после еды, снижается энергия и половое влечение.

Diasitol: Для улучшения обмена веществ при лишнем весе, диабете, “жирной” печени

Причина часто связана не только с образом жизни, но и с нарушением обмена веществ и снижением чувствительности клеток к инсулину. Именно поэтому обычные диеты нередко дают лишь временный эффект. Организму нужна комплексная поддержка обмена веществ.

Diasitol — помощь в контроле веса и аппетита

Diasitol — современный комплекс на основе мио-инозитола, фолиевой кислоты и витамина B12, который помогает восстановить метаболический баланс, особенно людям с  нарушениями углеводного и жирового обмена: лишний вес, диабет 2-го типа, метаболический синдром, атеросклероз, жировой гепатоз ( ожирение печени) и др.

Diasitol: Для улучшения обмена веществ при лишнем весе, диабете, “жирной” печени

При курсовом приёме Diasitol способствует:

улучшению чувствительности клеток к собственному инсулину

уменьшению инсулинорезистентности

снижению тяги к сладкому и перееданию

нормализации уровня сахара и жиров в крови

уменьшению объёма талии и висцерального жира

снижению жировых отложений в печени печени

улучшению уровня энергии и общего самочувствия, а также половой активности

Особенно важно, что снижение веса происходит мягко и постепенно — без жёстких ограничений и стресса для организма. 

Diasitol: Для улучшения обмена веществ при лишнем весе, диабете, “жирной” печени

Почему жир в области живота опасен?

Абдоминальный жир — это не только вопрос внешности. Именно он связан с повышенной нагрузкой на сосуды, сердце, печень и гормональную систему. Часто вместе с ним появляются:

  • повышенный сахар,
  • высокий холестерин,
  • повышенное давление,
  • слабость, сонливость после еды,
  • скачки аппетита.

Diasitol особенно рекомендован при абдоминальном типе ожирения, т.к. помогает снизить уровень «плохих» жиров в крови ( холестерина и триглециридов). 

Diasitol: Для улучшения обмена веществ при лишнем весе, диабете, “жирной” печени

Комфортный приём и хорошая переносимость

Diasitol выпускается в удобной форме саше. Рекомендуемый курс — по 1 пакетику 2 раза в день в течение 8–12 недель. Комплекс хорошо переносится и подходит для длительного применения. Продается практически во всех аптеках Молдовы.

🎁 АКЦИЯ В СЕТИ АПТЕК APOTEKA!

Только в июне при покупке 2 упаковок Diasitol — 1 упаковка в подарок!

Это отличная возможность пройти полноценный курс с выгодой и начать путь к более лёгкому, активному и комфортному самочувствию уже сейчас.

📍 Спрашивайте Diasitol в сети аптек APOTEKA, по следующим адресам:

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  • or. Hîncești, str. Ion Creangă,52/62
  • s. Lăpușna (r. Hîncești), str. Alexandru Lăpușneanu,68
  • mun. Chișinău, str. Dimo,12
  • mun. Chișinău, str. Dimo,17/3
  • mun. Chișinău, str. Ginta Latină,12/7
  • mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 24
  • mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, 16/3
  • mun. Chișinău, str. Miron Costin,10 
  • mun. Chișinău, str. Socoleni,20
  • mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare,147/1
  • mun. Chișinău, bd. Traian,2/1
  • mun. Chișinău, str. V.Alecsandri,11

Diasitol: Для улучшения обмена веществ при лишнем весе, диабете, “жирной” печени

https://tpi-products.md/ru/ru-diasitol/

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