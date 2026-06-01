Diasitol: Для улучшения обмена веществ при лишнем весе, диабете, “жирной” печени Ⓟ
После 40–45 лет многие замечают неприятные изменения: растут лишние килограммы в области живота, чаще хочется сладкого, труднее контролировать аппетит, появляется усталость после еды, снижается энергия и половое влечение.
Причина часто связана не только с образом жизни, но и с нарушением обмена веществ и снижением чувствительности клеток к инсулину. Именно поэтому обычные диеты нередко дают лишь временный эффект. Организму нужна комплексная поддержка обмена веществ.
Diasitol — помощь в контроле веса и аппетита
Diasitol — современный комплекс на основе мио-инозитола, фолиевой кислоты и витамина B12, который помогает восстановить метаболический баланс, особенно людям с нарушениями углеводного и жирового обмена: лишний вес, диабет 2-го типа, метаболический синдром, атеросклероз, жировой гепатоз ( ожирение печени) и др.
При курсовом приёме Diasitol способствует:
✔ улучшению чувствительности клеток к собственному инсулину
✔ уменьшению инсулинорезистентности
✔ снижению тяги к сладкому и перееданию
✔ нормализации уровня сахара и жиров в крови
✔ уменьшению объёма талии и висцерального жира
✔ снижению жировых отложений в печени печени
✔ улучшению уровня энергии и общего самочувствия, а также половой активности
Особенно важно, что снижение веса происходит мягко и постепенно — без жёстких ограничений и стресса для организма.
Почему жир в области живота опасен?
Абдоминальный жир — это не только вопрос внешности. Именно он связан с повышенной нагрузкой на сосуды, сердце, печень и гормональную систему. Часто вместе с ним появляются:
- повышенный сахар,
- высокий холестерин,
- повышенное давление,
- слабость, сонливость после еды,
- скачки аппетита.
Diasitol особенно рекомендован при абдоминальном типе ожирения, т.к. помогает снизить уровень «плохих» жиров в крови ( холестерина и триглециридов).
Комфортный приём и хорошая переносимость
Diasitol выпускается в удобной форме саше. Рекомендуемый курс — по 1 пакетику 2 раза в день в течение 8–12 недель. Комплекс хорошо переносится и подходит для длительного применения. Продается практически во всех аптеках Молдовы.
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Это отличная возможность пройти полноценный курс с выгодой и начать путь к более лёгкому, активному и комфортному самочувствию уже сейчас.
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- s. Lăpușna (r. Hîncești), str. Alexandru Lăpușneanu,68
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- mun. Chișinău, str. Ginta Latină,12/7
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