Deeptech GigaHack возвращается в четвертый раз и впервые открывает онлайн-участие Ⓟ

25–27 сентября 2026 года в Tekwill в Кишиневе пройдет четвертый Deeptech GigaHack — крупнейший deeptech-хакатон Молдовы.

В этом году участников ждут новые вызовы, новые партнеры и впервые — возможность присоединиться со всего мира.

Организованный Technovator, GigaHack ежегодно объединяет сотни программистов, дизайнеров, исследователей, студентов и предпринимателей, которые в течение 48 часов работают над созданием прототипов решений для реальных задач, поставленных компаниями и организациями. В 2026 году в центре внимания окажутся три наиболее актуальных направления современных технологий: искусственный интеллект, цифровое здравоохранение и энергетика.

Каждый GigaHack отличается высоким уровнем предлагаемых задач — и 2026 год не станет исключением.

Orange Systems представляет challenge в области искусственного интеллекта, основанный на реальной задаче из своей повседневной деятельности. Компания ищет креативные, практичные и ориентированные на бизнес решения и уже заявила о готовности продолжить сотрудничество с командой-победителем после завершения мероприятия, чтобы превратить разработанный прототип в полноценный продукт.

Medpark International Hospital, самая цифровизированная больница региона и обладатель шестого уровня по международной шкале HIMSS, подготовила challenge в сфере HealthTech. Medpark ищет не технологии ради технологий, а решения, созданные людьми, которые понимают, что за каждым цифровым инструментом стоят пациент и врач. Наиболее перспективные прототипы будут рассмотрены для интеграции в цифровую экосистему больницы.

Компании и организации, заинтересованные в том, чтобы предложить собственный challenge, могут ознакомиться с доступными возможностями на сайте gigahack.md. Там же опубликована полная программа мероприятия.

Deeptech GigaHack 2026 организован Technovator при поддержке Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF), EU4Innovation East — регионального проекта, финансируемого Европейским союзом, софинансируемого Правительством Франции и реализуемого Expertise France, а также программы Innovate Moldova, финансируемой Швецией и Соединенным Королевством.

Главная новинка 2026 года — впервые за всю историю GigaHack принять участие в хакатоне можно будет онлайн из любой точки мира. Такое решение стало прямым ответом на запрос сообщества, прежде всего представителей молдавской диаспоры, которые хотели стать частью события без необходимости приезжать в Кишинев.

Новые вызовы, новые команды, 48 часов работы — независимо от того, где находятся участники. При этом очное участие в Tekwill по-прежнему остается открытым и не менее ценным.

Четвертая редакция также представляет новый символ бренда — лисенка, который стал талисманом GigaHack 2026 и отражает гибкость, любознательность и инновационный дух сообщества, сформировавшегося вокруг хакатона за четыре года.

О Technovator

Technovator — организация, стоящая за Deeptech GigaHack, которая развивает инновационную и технологическую экосистему Республики Молдова через образовательные программы, акселерационные инициативы и масштабные отраслевые мероприятия.

Данный материал подготовлен при финансовой поддержке Европейского союза. Его содержание является исключительной ответственностью проекта EU4Innovation East, финансируемого Европейским союзом, софинансируемого Правительством Франции и реализуемого Expertise France. Содержание материала отражает позицию авторов и не обязательно совпадает с официальной позицией Европейского союза.