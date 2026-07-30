Dacia: Внимание, оранжевый код в автоцентре Ⓟ

Оранжевый код выгодных предложений в автоцентре Dacia! Акция объединяет весь модельный ряд в рамках предложения, сочетающего существенные скидки с одним из самых широких выборов комплектаций, доступных в этом сезоне.

Одним из главных преимуществ акции является широкий выбор версий. В зависимости от модели клиенты могут выбрать бензиновые, GPL, Hybrid или дизельные двигатели, механические или автоматические коробки передач, а также версии с приводом 4×2 или 4×4.

DACIA Logan – седан, который остаётся разумным выбором

Для тех, кто ищет надёжный, просторный и экономичный седан, Logan остаётся одним из наиболее сбалансированных предложений в своём сегменте.

В рамках Летнего предложения модель доступна по цене от 11 500 €, со скидкой до 1 600 €.

DACIA Sandero StepWay – европейский бестселлер стал ещё выгоднее

С внешностью кроссовера, увеличенным дорожным просветом и комфортом, одинаково подходящими как для городского движения, так и для поездок на выходных.

В рамках Летнего предложения Sandero StepWay предлагается по специальной цене от 13 880 €, со скидкой до 1 700 €.

DACIA Jogger – пространство для семьи, свобода для любого путешествия

Сочетая практичность универсала с универсальностью кроссовера, DACIA Jogger готов к любым планам — от ежедневных поездок до семейных путешествий.

Модель доступна в том числе с дизельным двигателем и в версии до семи мест. В рамках Летнего предложения ее можно приобрести по цене от 18 880 €, со скидкой до 2 600 €.

DACIA Bigster – новый флагман модельного ряда DACIA

Новейшая модель линейки DACIA поднимает стандарты вместимости, комфорта и технологий, доказывая, что современный SUV способен предложить богатое оснащение и приятные впечатления от вождения, сохраняя превосходное соотношение цены и качества, которое отличает бренд.

Bigster доступен по цене от 20 500 €, а скидки достигают 4 400 €.

DACIA Duster – эталон модельного ряда DACIA

Duster остаётся выбором тех, кто ищет SUV, готовый к любому маршруту. Надёжный, эффективный и доступный с широкой гаммой бензиновых, Hybrid, Hybrid-GPL и дизельных двигателей, механических и автоматических коробок передач, а также с приводом 4×2 или 4×4.

В рамках Летнего предложения модель можно приобрести по цене от 18 500 €, получив максимальную скидку кампании до 4 700 €.

Одна из самых масштабных кампаний сезона

Благодаря масштабу скидок и разнообразию доступных версий Летнее предложение DACIA по праву входит в число самых привлекательных автомобильных акций сезона на рынке Республики Молдова, еще раз подтверждая философию бренда — предлагать больше ценности за каждую инвестицию.

Предложение действует ограниченное время исключительно у официального представителя DACIA — DAAC Hermes, ул. Петрикань, 17, Кишинёв.

📞+373 22 205 860

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