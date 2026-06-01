Cropp: Самые модные платья лета 2026 года Ⓟ

На протяжении многих лет мода постепенно отказывалась от идеальных образов в пользу лёгкости, комфорта и вещей, которые одинаково хорошо смотрятся как в отпуске, так и в повседневной городской жизни.

Платья созданы для того, чтобы дарить свободу и позволять чувствовать себя главным героем собственной истории. Давайте посмотрим, какие фасоны будут особенно популярны этим летом.

Мини-платья мечты

Лето невозможно представить без коротких платьев. Они всё чаще появляются на улицах городов, на набережных и в отпускных фотографиях друзей. В этом сезоне мини возвращаются в моду, вдохновляясь эстетикой 90-х и начала 2000-х годов, но в более утончённом исполнении.

Тонкие бретели, слегка приталенные силуэты и мягкие ткани, красиво подчёркивающие фигуру, становятся главными элементами тренда. Мини-длина идеально вписывается в летнее настроение: выглядит свежо, непринуждённо и подходит как для прогулок по городу, так и для вечерних выходов. Всё чаще такие платья сочетают с низкими кедами или шлёпанцами, придавая образу расслабленный характер.

Цветочная поляна

В этом сезоне принты на платьях становятся небольшими, деликатными и вдохновлёнными природой. Речь идёт о мелких цветах, хаотично разбросанных по ткани. Они напоминают скорее графические изображения ромашек, роз или пионов, чем их реалистичные изображения.

Крупные и детализированные цветочные рисунки чаще встречаются на футболках и свитшотах, тогда как платья сохраняют лёгкость и романтичность. Чтобы сделать образ менее сладким, можно дополнить его кожаной курткой и грубыми байкерскими ботинками. А если хочется подчеркнуть женственность, идеальным выбором станут балетки.

Платья миди — главный must-have лета

Платья длины миди представлены как в лаконичных минималистичных вариантах, так и в более романтичных моделях с оборками, вырезами и асимметричным подолом. Их универсальность позволяет носить их практически в любой ситуации — от повседневных прогулок по городу до летних ужинов и встреч у моря.

На волне ностальгии по началу 2000-х возвращается стиль бохо. Это не только длинные юбки и объёмные блузы с цветочной вышивкой, но и свободные платья с оборками. Отличным дополнением к ним станут тканевые сумки-шоперы или объёмные сумки-хобо из экокожи коричневого или бежевого цвета.

Halterneck — что это за тренд?

Этот фасон вызывает столько же восхищения, сколько и споров. Halterneck — это высокий вырез или воротник, который завязывается вокруг шеи. Такой крой красиво подчёркивает плечи, спину и линию ключиц.

Платья с вырезом halterneck одинаково эффектно смотрятся в длине мини, миди и макси. Их главное преимущество заключается в том, что они практически не требуют дополнительных аксессуаров. Даже в сочетании с жакетом такой наряд выглядит выразительно и современно.

Для завершения образа достаточно небольших серёг-колец, платка для волос и тонкого браслета-цепочки. Для более расслабленного летнего настроения идеально подойдут модели из лёгких тканей с лентами, завязанными вокруг шеи, которые создают атмосферу отдыха у моря.