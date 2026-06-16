CRDM: Все необходимые обследования - пришли сегодня, обслужили сегодня Ⓟ

Поездки между консультациями, лабораторией и обследованиями могут без необходимости затягивать медицинское обследование.

Республиканский центр медицинской диагностики объединяет эти услуги в одном месте, с минимальным временем ожидания.

Когда речь идет о здоровье, самым большим врагом становится потерянное время. Для многих пациентов постановка диагноза означает утомительный лабиринт поездок, длинных списков ожидания и отложенных записей из одного медицинского учреждения в другое.

В IMSP Республиканский Центр Медицинской Диагностики (CRDM) этот сложный путь устранен. Имея более чем тридцатилетний опыт, учреждение предлагает пациентам простой и эффективный медицинский маршрут: консультации врачей, лабораторные анализы и высокотехнологичные обследования — все в одном месте, без дополнительных поездок, с сокращенным временем ожидания и по доступным ценам.

Три медицинские опоры под одной крышей

CRDM выстроил медицинскую инфраструктуру таким образом, чтобы пациент мог быстро получить ясность, без лишних поездок по городу:

• Консультативное отделение (более 20 специальностей): быстрые консультации, предоставляемые опытными врачами в таких важных направлениях, как урология и андрология, внутренняя медицина, кардиология, неврология, акушерство и гинекология, гепатология, аллергология, ревматология, маммология, ЛОР и другие.

• Современная визуальная диагностика: высокоточные обследования, включая компьютерную томографию (КТ), цифровую радиологию, маммографию, магнитно-резонансную томографию (МРТ), ядерную медицину, ультрасонографию (УЗИ), функциональную диагностику, эхокардиографию и верхнюю и нижнюю видеогастроскопию, с анестезией или без нее.

• Интегрированная клинико-диагностическая лаборатория: полный спектр лабораторных анализов — от гематологии и биохимии до до опухолевых маркеров, иммунологии и полного гормонального профиля, с быстрыми и надежными результатами.

Здоровье без бюрократии: почему стоит выбрать CRDM?

Классический путь, когда вы идете в один кабинет на консультацию, в другой район — на анализы и ждете неделями компьютерную томографию, уже уходит в прошлое. В CRDM взаимодействие между врачом-специалистом, современным оборудованием и лабораторией осуществляется быстро и эффективно.

Независимо от того, пользуетесь ли вы медицинскими услугами по страховому полису или обращаетесь за платными услугами, тарифы остаются доступными, а процесс полностью прозрачен, без скрытых расходов.

Послание, которое четко определяет деятельность центра: «Пришли сегодня. Обслужили сегодня.» Это отражает обязательство команды CRDM сократить неопределенность и предоставить ясные ответы в максимально короткие сроки.

Не позволяйте заболеваниям развиваться незаметно. Полное обследование, проведенное вовремя, дает вам надежные ответы и помогает защитить ваше будущее.

Все необходимые обследования. Пришли сегодня. Обслужили сегодня.

Телефон для записи: +373 22 888 347

Web: crdm.md

Адрес: ул. Константин Вырнав 13, Кишинёв