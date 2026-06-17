CipAuto: Три мифа об автомобилях, в которые до сих пор верят Ⓟ

Автомобильный рынок полон стереотипов, которые передаются из поколения в поколение. Одни появились из-за реальных проблем прошлого, другие повторялись настолько часто, что со временем превратились в «общеизвестные факты».

В новом видео CipAuto разобрали три распространённых мифа, с которыми часто сталкиваются покупатели автомобилей.

Миф 1: Автоматические коробки передач ненадёжны

Многие водители до сих пор считают, что механическая коробка передач точно надёжнее автоматической. Такое мнение сформировалось ещё в те времена, когда некоторые АКПП действительно отличались высокой стоимостью ремонта и не самой лучшей надёжностью.

Проблема в том, что сегодня под понятием «автомат» скрываются совершенно разные технологии. Существуют классические автоматические коробки с гидротрансформатором, роботизированные коробки с двойным сцеплением и вариаторы. Каждая из них работает по своему принципу и имеет собственные преимущества.

Да, в некоторых случаях механическая коробка может оказаться дешевле в обслуживании или ремонте. Но это вовсе не означает, что она автоматически надёжнее.

На практике срок службы трансмиссии гораздо больше зависит от конкретной модели, условий эксплуатации и своевременного обслуживания, чем от того, является коробка механической или автоматической.

Миф 2: BMW постоянно ломается

Пожалуй, ни один другой автомобильный бренд не ассоциируется с этим утверждением так часто.

Проблема в том, что многие говорят о BMW так, будто все модели одинаковы. На самом деле между поколениями, двигателями и годами выпуска существуют огромные различия.

Современные BMW, такие как G20, G30 или X5 G05, имеют очень мало общего с моделями, которые выпускались 15–20 лет назад. Технологии, двигатели и трансмиссии за это время значительно изменились, поэтому многие выводы, сделанные в прошлом, уже нельзя автоматически переносить на современные автомобили.

Как и в случае с любым подержанным автомобилем, техническое состояние, сервисная история и качество обслуживания говорят о машине гораздо больше, чем логотип на капоте.

Именно поэтому при выборе BMW важнее оценивать конкретный автомобиль, а не опираться на стереотипы о бренде.

Миф 3: Toyota никогда не ломается

Немногие бренды смогли заработать такую репутацию надёжности, как Toyota.

Модели Corolla, RAV4 или Corolla Cross давно ценятся за низкие эксплуатационные расходы и способность без серьёзных проблем преодолевать сотни тысяч километров.

Однако даже самый надёжный автомобиль не может полностью компенсировать отсутствие обслуживания. Toyota, за которой не следили должным образом, также может доставлять проблемы, тогда как правильно обслуживаемый автомобиль способен годами обходиться без серьёзных вложений.

Поэтому сервисная история и техническое состояние остаются одними из главных критериев при выборе любого автомобиля.

Проверка важнее мифов

При выборе подержанного автомобиля легко попасть под влияние чужих мнений и популярных стереотипов. На практике техническое состояние и история обслуживания автомобиля дают гораздо больше полезной информации, чем репутация конкретной марки или модели.

Именно поэтому проверка автомобиля перед покупкой остаётся одним из самых важных этапов. В CipAuto автомобили проходят проверку ещё до того, как попадают на продажу, чтобы покупатели могли принимать решение на основе реального состояния автомобиля, а не распространённых мифов.