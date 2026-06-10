Chișinău Maker Faire: крупнейший фестиваль технологий и творчества Ⓟ

Мероприятие пройдет с 10:00 до 17:00 и объединит детей, подростков, взрослых, семьи, мейкеров, изобретателей, педагогов, художников, ремесленников и всех, кто увлечен инновациями.

Вход бесплатный при обязательной регистрации: chisinau.makerfaire.com

Фестиваль предлагает целый день практических экспериментов и открытий: робототехника, дроны, виртуальная реальность, 3D-печать, цифровое искусство, электроника, творческие мастер-классы, maker-проекты, технические демонстрации и интерактивные активности для широкой аудитории.

Со всех уголков страны — от севера до юга — сообщество мейкеров соберется в Кишиневе, чтобы показать, как идеи превращаются в реальные проекты, когда творчество встречается с технологиями.

Chișinău Maker Faire является частью глобального движения Maker Faire, представленного более чем в 40 странах мира. Фестиваль объединяет Молдову с международным сообществом, которое продвигает инновации, обучение через практику, культуру DIY («сделай сам») и прикладное образование.

Что ждет посетителей

Chișinău Maker Faire 2026 создан как фестиваль, где каждый сможет найти что-то интересное для себя: от любознательных детей и семей до подростков, студентов, преподавателей, молодых энтузиастов технологий, создателей и взрослых, интересующихся новыми проектами.

В течение дня гости смогут посетить:

выставочные зоны с технологическими проектами, авторскими изделиями и изобретениями;

интерактивные активности и технические демонстрации;

зоны робототехники, дронов, электроники, 3D-печати и лазерной резки;

VR-опыт, игровые площадки, творческие активности и детские зоны;

тематические мастер-классы для разных возрастов;

презентации смелых идей, талантливых людей и проектов, созданных в духе maker-культуры.

В этом году гостей также ждет специальная зона с аркадными автоматами и игровыми приставками Dendy — пространство для отдыха и ностальгии для миллениалов, а также возможность познакомить детей и подростков с играми, которые стали частью детства целого поколения.

Самые юные посетители смогут принять участие в Karting Kids — безопасной и интерактивной картинговой трассе, специально подготовленной для детей.

Программа фестиваля: 13 июня 2026

Фестиваль стартует в 10:00 с регистрации посетителей и открытия интерактивных, выставочных и творческих зон.

Основная программа:

10:00–11:00 — Регистрация посетителей

11:00–11:30 — Официальное открытие фестиваля

10:00–17:00 — Интерактивные активности

10:00–17:00 — Выставка мейкеров

10:30–16:00 — Запланированные мастер-классы

14:00 и 16:00 — Розыгрыш призов

16:00 — Вручение дипломов и общее фото участников

Мастер-классы и активности в течение дня

Chișinău Maker Faire 2026 предлагает насыщенную программу для разных возрастов и интересов: от творческих зон для детей и интерактивных развлечений до мастер-классов по 3D-моделированию, лазерной резке, электронике, программированию, робототехнике, работе с дронами, String Art, мозаике и другим практическим направлениям.

На протяжении всего дня посетители смогут бесплатно участвовать в интерактивных активностях, посещать maker-выставки, технические демонстрации и творческие пространства для всей семьи.

Для участия в запланированных мастер-классах предусмотрен символический взнос — 50 леев за один мастер-класс. Занятия будут проходить с 10:30 до 16:00 в аудиториях Tekwill и специально оборудованных мастерских зонах.

Чтобы удобнее спланировать свое посещение фестиваля, участникам рекомендуется заранее ознакомиться с визуальным расписанием мастер-классов, где указаны время, место проведения и подробности каждого занятия.

Программа фестиваля рассчитана на разные возрастные группы.

Детей ждут творческие площадки, игровые активности, Karting Kids, аквагрим, аниматоры и практические мастер-классы.

Подростки и молодежь смогут протестировать дроны, роботов, электронные устройства, технологии 3D-печати и инструменты для прототипирования.

Взрослые смогут познакомиться с выставкой проектов, разработками мейкеров, аркадными играми, приставками Dendy, техническими демонстрациями и интерактивными экспозициями.

Chișinău Maker Faire — это платформа, которая объединяет образование, технологии, творчество и сообщество в доступном и дружелюбном формате для широкой аудитории.

Организаторы и партнеры

Chișinău Maker Faire 2026 организован Ассоциацией компаний ИКТ Молдовы (ATIC) и Клубом юных мейкеров при ключевой поддержке Tekwill, Министерства образования и исследований Республики Молдова и Liechtenstein Development Service Moldova (LED) в рамках проекта «Клуб юных мейкеров».

Фестиваль проводится по лицензии Make.co.

Медиапартнеры: NewsMaker, Agora, Diez, Unde.io, Simpals, stiri.md, point.md. Партнеры мероприятия: UTM, Sandra, Bons, Tekreart, Dorna, Robotica.md, Porsche Moldova Center. Партнеры социального воздействия: FabLab, Orange Digital Center, Tekedu, STEAM pe Roți, Tekwill Academy Kids, Tekwill Academy, MiniVolt, Microlab, MoldREC.

Информация для посетителей

13 июня 2026 года

10:00–17:00

Tekwill, ул. Studenților, 9/11, Кишинев

Вход: бесплатный, по предварительной регистрации.

Мастер-классы: символический взнос — 50 леев за один мастер-класс.

Регистрация: https://chisinau.makerfaire.com/call-for-visitors/

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Website: https://chisinau.makerfaire.com/