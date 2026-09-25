Чеслав Чухрий привлекает опыт Nhood для торгового центра в Satul German Ⓟ

Regata Imobiliare, застройщик микрорайона Satul German, будет сотрудничать с международной компанией Nhood при создании будущего торгового центра. Nhood специализируется на услугах в сфере коммерческой недвижимости.

Nhood будет предоставлять консалтинговые услуги и разработает концепцию торгового центра, включая дизайн и архитектуру. Компания поможет определить типы магазинов, ресторанов и услуг, которые будут представлены в центре, примет участие в привлечении брендов и сдаче в аренду торговых площадей, а в дальнейшем будет обеспечивать управление центром.

«Как я уже говорил с самого начала, мы строим Satul German по образцу современных западных пригородов, и все, что мы здесь делаем, должно соответствовать этому стандарту. Торговый центр не является исключением. Именно поэтому мы решили сотрудничать с Nhood — компанией, обладающей необходимым опытом и экспертизой для разработки такого проекта от концепции и дизайна до ассортимента магазинов и услуг», – заявил Чеслав Чухрий, основатель Satul German.

Застройщик подчеркнул, что торговый центр будет предназначен не только для жителей Satul German. «Это будет место и для тех, кто здесь работает, для людей, приезжающих в бизнес-центр, в NTC или ibis Styles, для тех, кто проезжает по бульвару Дачия, а также для гостей микрорайона. Здесь они смогут делать покупки, поесть, провести досуг или организовать встречу. Торговый центр — важная часть того, что мы строим в Satul German: оживленный комплекс с жильем, услугами, образованием, здравоохранением, спортом и местами для отдыха, где все находится рядом и хорошо связано между собой», – добавил Чеслав Чухрий.

Nhood будет участвовать в проекте уже на этапе концепции, чтобы будущий торговый центр был спроектирован, в первую очередь, с учетом потребностей сообщества, формирующегося в Satul German.

«Наше участие в проекте началось с определения концепции и продолжается на этапе разработки торговой составляющей. Именно здесь на помощь приходит опыт нашей многопрофильной команды: мы стремимся понять, что потребуется сообществу, которое сформируется вокруг проекта, и воплотить эти потребности в торговом ассортименте, привлекательном для брендов и устойчивом для оператора. Такой комплексный подход позволяет нам уже сейчас принимать решения, которые будут способствовать эффективности и устойчивости проекта в долгосрочной перспективе», – говорит Богдан Алдя, Head of Business Development, Nhood.

Nhood учтет как особенности функционирования торгового центра после открытия, так и его эволюцию по мере развития микрорайона. Концепция будет опираться на потребности будущих посетителей, требования коммерческих операторов и изменения в поведении потребителей.

«В микрорайоне, построенном с нуля, торговая зона должна быть спроектирована с учетом того, как сообщество будет развиваться с течением времени. Это означает, что необходимо принимать во внимание то, как будут использоваться помещения, исходить из потребностей операторов и изменений в поведении потребителей, чтобы предложение оставалось актуальным по мере развития микрорайона. Опираясь на накопленный опыт, наша команда подходит к принятию этих решений видя общую картину, учитывая как потребности сообщества, так и коммерческие и операционные требования, чтобы зона могла эффективно функционировать и сохранять свою актуальность в ходе развития сообщества», – отмечает Михаела Петруеску, Country Director for Property Services Romania & Polonia, Nhood.

Nhood – международный оператор в сфере недвижимости, занимающийся развитием и администрированием проектов в этой области. Компания управляет активами на сумму 17,3 млрд евро примерно в 1 000 локациях в Европе и Африке для более чем 300 клиентов. Она участвует в проектах, объединяющих торговые площади, жилые помещения, офисы, зоны отдыха и отели.