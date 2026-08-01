Ceramall: Диаспоре - бесплатные доставка и клей в августе Ⓟ

Диаспора, которая приезжает домой в отпуск, может быстро сделать ремонт, не теряя дни отпуска. Ceramall предлагает рассрочку без процентов, бесплатную доставку по стране и клей в подарок при покупке плитки и керамогранита.

У тебя всего несколько дней дома, а список ремонтных работ кажется бесконечным. CeraMall подготовил специальное предложение для диаспоры, действующий летом, чтобы ремонт больше не отнимал время отпуска.

Покупка материалов «на расстоянии», по фото или видеозвонкам, часто заканчивается неприятными сюрпризами: оттенок не совпадает с реальностью, текстура выглядит искусственно, а количество, рассчитанное мастером, оказывается неточным. Личный визит в шоурум сразу устраняет эти риски - ты видишь, трогаешь и уходишь с подтверждённой ценой и наличием на складе.

Вот что конкретно входит в акцию Ceramall для диаспоры:

Рассрочка на 6 равных ежемесячных платежей, без процентов. Выбор плитки и керамогранита проходит прямо в шоуруме, а оформление документов на рассрочку занимает несколько минут, без скрытых комиссий.

проходит прямо в шоуруме, а оформление документов на рассрочку занимает несколько минут, без скрытых комиссий. Бесплатная доставка по всей Республике Молдова для заказов свыше 5 000 леев. Подробности о политике бесплатной доставки показывают, как именно работает доставка прямо до ворот стройки, независимо от населённого пункта.

для заказов свыше 5 000 леев. Подробности о показывают, как именно работает доставка прямо до ворот стройки, независимо от населённого пункта. Один мешок клея в подарок на каждые 5 квадратных метров купленной плитки или керамогранита. Для площади в 60 м² - например, ванная, кухня и коридор - это 12 мешков клея бесплатно.

Товар в наличии физически, доступен сразу в обоих шоурумах Ceramall: на ул. Варница 10/2 в Кишинёве и на ул. Штефан чел Маре 2 в Бельцах. Команда поможет на месте точно рассчитать необходимое количество материалов, независимо от того, выбираешь ли ты керамогранит для террасы, крупноформатную плитку для гостиной или отделку под дерево для спальни. Для предварительной оценки, ещё до визита, на ceramall.md есть также интерактивный калькулятор необходимого количества плитки и керамогранита.

Для тех, кто приезжает домой этим летом, план прост: визит в Ceramall, в Кишинёве или Бельцах, где ты выбираешь модели, подписываешь документы на рассрочку и уходишь с оформленным заказом. Остальное - точный расчёт, клей в подарок, доставка - остаётся заботой команды Ceramall, чтобы дни отпуска наконец-то остались твоими.

📱 Контакты: 079 334 334 · info@ceramall.md

🏬 Шоурумы Ceramall: ул. Варница 10/2, Кишинёв · ул. Штефан чел Маре 2, Бельцы

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🌐 Сайт: www.ceramall.md