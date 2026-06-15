Celin: Проект по расширению электрической подстанции 400 кВ Вулканешты успешно реализован в срок Ⓟ

Компания CELIN совместно с Energobit отвечала за реализацию проекта по модели EPC, включая проектирование, закупку оборудования, выполнение строительных работ, испытания и ввод объекта в эксплуатацию.

Контракт предусматривал выполнение следующих работ: проектирование и адаптацию технических решений к условиям площадки; закупку и поставку основного оборудования; устройство фундаментов для оборудования и конструкций; монтаж металлических конструкций; строительство входного портала; монтаж шин и гибких соединений; установку первичного оборудования класса напряжения 400 кВ; внедрение вторичных систем защиты и управления; прокладку кабелей и интеграцию системы SCADA; проведение испытаний и ввод в эксплуатацию.

В проекте использовалось оборудование ведущих мировых производителей, известных надёжностью и высокими эксплуатационными характеристиками своей продукции. В частности, были установлены выключатели 400 кВ производства Siemens Energy, высоковольтные разъединители производства COELME и измерительные трансформаторы компании Trench Group.

Также были смонтированы специальные металлические конструкции, построен входной портал, выполнены фундаменты для оборудования и конструкций, а также установлены гибкие соединения, необходимые для новой конфигурации подстанции.

В части вторичных систем были внедрены релейная защита и системы автоматизации SEL, включая SEL-411L, SEL-451 и SEL-2440, обеспечивающие функции защиты, автоматизации, управления, блокировки и мониторинга новой ячейки.

Новая конфигурация построена по современной схеме с двумя выключателями, характерной для объектов сверхвысокого напряжения, где ключевое значение имеют безопасность, надёжность и непрерывность эксплуатации.

«Это один из важнейших энергетических проектов, в реализации которого мне довелось участвовать за всю карьеру. Помимо технического масштаба, речь идёт о стратегической инвестиции для Республики Молдова и всего региона. Расширение подстанции 400 кВ Вулканешты является частью проекта энергетической взаимосвязи между Румынией и Республикой Молдова посредством воздушной линии электропередачи 400 кВ Вулканешты – Кишинёв.

Фактически мы участвуем в создании прямой энергетической связи между двумя странами — инфраструктуры, которая укрепляет энергетическую безопасность Республики Молдова и способствует её интеграции в европейскую энергетическую систему. Это именно тот проект, о котором спустя годы можно будет с гордостью сказать, что ты принимал участие в его создании.

Для нас этот проект — больше, чем энергетическая инвестиция. Это реальная связь между двумя государствами, двумя энергетическими системами и людьми, которые разделяют общие ценности и цели развития», — заявил руководитель строительной площадки CELIN Эмил Мелинте.

Работы проводились на стратегически важной подстанции, которая продолжала функционировать в период реализации проекта, что потребовало постоянной координации с системным оператором и строгого соблюдения технических требований. Дополнительным вызовом стали погодные условия, однако все работы были завершены в срок.

«Нам удалось соблюсти установленный срок завершения проекта, и это вызывает у нас гордость. Соблюдение сроков — результат не одного решения и не усилий одного человека, а итог слаженной работы всей команды.

В инфраструктурных энергетических проектах такого масштаба всегда возникают непредвиденные трудности. Главное — это способность оперативно реагировать и находить решения.

Тот факт, что мы завершили работы в июне 2026 года после примерно 15 месяцев интенсивной деятельности, подтверждает профессионализм, ответственность и решимость всех участников проекта. Для меня соблюдение сроков является одним из важнейших показателей успешности проекта. Ведь строятся не только объекты инфраструктуры и оборудование — строится доверие», — подчеркнул генеральный директор TEP Виктор Сливинский.

Проект стал результатом сотрудничества многочисленных организаций и специалистов. Заказчиком инвестиции выступило MEPIU, а конечным бенефициаром и оператором объекта является Moldelectrica. Проектирование выполнила компания Progress Energy, консультирование и технический надзор обеспечила Gopa Tech. Строительно-монтажные работы выполнил консорциум CELIN – Energobit. Финансирование проекта было обеспечено при поддержке Всемирного банка.

«Консорциум CELIN – Energobit благодарит всех участников проекта за эффективное сотрудничество, а также команды MEPIU и Moldelectrica за поддержку и активное участие.

Считаю, что одной из главных причин успеха проекта стало наличие общей цели и общей решимости довести его до конца. Во многих ситуациях именно открытое взаимодействие и ориентация на поиск решений позволили преодолеть трудности, которые в противном случае могли привести к задержкам или дополнительным сложностям», — отметил Эмил Мелинте.

Компания CELIN, входящая в группу Turboenergy Power (TEP), является румынской компанией с многолетними традициями в энергетической отрасли и значительным опытом реализации проектов электрической инфраструктуры.

«Есть проекты, которые представляют собой просто выполненные работы, а есть проекты, которые меняют инфраструктуру целой страны. Этот проект относится именно ко второй категории, поскольку напрямую способствует формированию энергетического будущего Республики Молдова.

Возможность участвовать в создании энергетической связи, которая буквально объединяет Румынию и Республику Молдова, является огромным профессиональным достижением. Оглядываясь назад, впечатляет, насколько много удалось сделать за сравнительно короткий срок и сколько людей внесли вклад в достижение этой общей цели», — добавил Эмил Мелинте.