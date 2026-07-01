Cartum, Nova Post и Paynet Business подготовили акцию для новых интернет-магазинов Ⓟ

Предприниматели в Молдове могут снизить затраты на запуск интернет-магазина благодаря совместной инициативе Cartum, Nova Post и Paynet Business. Предложение включает бонусы на создание сайта, доставку и подключение онлайн-оплаты.

О платформе Cartum

Cartum — платформа для создания интернет-магазинов, которой пользуются более 12 000 предпринимателей из Украины, Молдовы, Румынии, Италии, Болгарии и других европейских стран. Компания работает на рынке e-commerce более 10 лет и предоставляет инструменты для быстрого запуска онлайн-продаж без разработки сайта с нуля. Это готовое решение, которое заменяет длительную веб-разработку: все необходимые функции, дизайны и интеграции уже встроены в систему. Пользователь получает доступ к полноценному сайту сразу после подачи заявки на платформе — его нужно только адаптировать под потребности бизнеса. При этом технические знания или помощь программистов не требуются. Интернет-магазин легко настроить и управлять им в админпанели с интуитивно-понятным интерфейсом.

Пользователям Cartum доступны более 300 шаблонов дизайна на выбор, мультиязычность и мультивалютность, современная мобильная версия, SEO-инструменты, встроенные интеграции с сервисами аналитики, продвижения, оплаты и доставки, функции для оптовых продаж. Техническую поддержку, хостинг, обновления и безопасность сайтов обеспечивает команда Cartum. Благодаря такому подходу предприниматели могут уделять все время бизнесу, а не заниматься решением технических вопросов.

Интеграция с Nova Post

Nova Post работает в Молдове более 12 лет и предоставляет услуги доставки по стране и за ее пределами. Сеть компании включает 59 отделений, 296 почтоматов, 356 Pick Up-пунктов, три сортировочных центра. Также доступна курьерская адресная доставка. Отправления осуществляются по Молдове, в 16 стран Европы и в США.

Интеграция с Cartum позволяет пользователям выбрать способ получения заказа непосредственно при оформлении покупки: в отделении, почтомате, Pick Up-пункте или через курьера. После отправки статус посылки можно отслеживать в мобильном приложении Nova Post в режиме реального времени. Это упрощает процесс покупки, уменьшает количество дополнительных вопросов между магазином и клиентом и делает доставку более комфортной для покупателей.

Интеграция с Paynet Business

Paynet Business — платежное решение для бизнеса, поддерживающее прием онлайн-платежей банковскими картами, электронным кошельком и системой MIA.

Подключение интеграции Paynet Business к интернет-магазину на Cartum позволяет принимать оплату непосредственно на сайте интернет-магазина — быстро, безопасно и удобно. Обязательным условием для создания бизнес-аккаунта Paynet и подключения платежного шлюза является наличие зарегистрированного бизнеса в Молдове.

Условия партнерской программы

Cartum, Nova Post и Paynet Business объявили о запуске совместной акции для новых интернет-магазинов. Она объединяет бонусы, связанные с созданием сайта, организацией доставки и подключением приема онлайн-платежей.

Новые сайты на платформе Cartum получают 2 месяца бесплатного обслуживания после внесения первой оплаты. Для этого достаточно создать интернет-магазин и подтвердить сотрудничество с кем-то из партнеров акции — Nova Post или Paynet Business. Nova Post предоставляет пользователям Cartum скидку 10% на услуги доставки до 31 июля 2026 года и один месяц бесплатного пользования услугами Fulfillment Nova Post. Бонус ориентирован на новые компании, которые впервые заключают договор з оператором. Paynet Business снижает стоимость регистрации в платежной системе на 50%. Скидка предоставляется всем клиентам Cartum после интеграции сервиса на сайт.

Совместная инициатива Cartum, Nova Post и Paynet Business позволяет оптимизировать расходы на старте онлайн-продаж по трем ключевым направлениям: запуск сайта, организация логистики и подключение онлайн-эквайринга. Акция проходит в период с 17 июня по 31 июля 2026 года — успейте воспользоваться и запускайте бизнес с выгодой. Для участия в программе, оставляйте заявку на сайте платформы Cartum.