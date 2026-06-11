Carpet Outlet в Moldexpo: Последний шанс - ярмарка ковров продлится только до 15 июня Ⓟ

Это последний день, когда покупатели смогут воспользоваться специальными ценами, ярмарочными предложениями и сюрпризами, подготовленными организаторами.

На ярмарке представлены ковры, произведённые в Молдове, Беларуси и Турции, в разных стилях, цветах, фактурах и размерах. Посетители могут найти модели для гостиной, спальни, прихожей, детской комнаты, кухни или ванной.

Приходите в Moldexpo до 15 июня и выберите ковёр, который сможет изменить атмосферу вашего дома!

У тех, кто хочет сделать свой дом теплее, элегантнее и уютнее, есть возможность увидеть модели вживую, почувствовать текстуру ковров и выбрать именно тот вариант, который подойдёт к интерьеру. От практичных ковриков до элегантных ковров для гостиной, коллекция, подготовленная Carpet Outlet, предлагает решения для любой комнаты и любого бюджета.

В рамках ярмарки действуют специальные цены на ковры, а на фотографиях, прикреплённых к статье, можно увидеть часть моделей, представленных в продаже. Среди доступных товаров: небольшие коврики, ковры для спальни, модели для гостиной, а также ковры больших размеров в разнообразных цветах и дизайнах.

Среди предложений этой ярмарки есть и специальные цены на ковры, произведённые в Турции:

✔ Коврик 55 × 80 см — всего 55 леев

✔ Коврик 60 × 100 см — всего 95 леев

✔ Ковёр 100 × 150 см — всего 255 леев

✔ Ковёр 120 × 180 см — всего 450 леев

✔ Ковёр 160 × 230 см — всего 555 леев

Не упустите возможность увидеть модели вживую и воспользоваться специальными ценами до закрытия ярмарки!

Новый ковёр способен быстро преобразить атмосферу комнаты. Он добавляет комфорт, тепло, цвет и тот самый штрих, благодаря которому дом выглядит более ухоженным и уютным. Именно поэтому организаторы рекомендуют покупателям не откладывать визит, особенно учитывая, что некоторые модели и размеры доступны в ограниченном количестве.

Помимо выгодных предложений на ковры, Carpet Outlet подготовил для посетителей и дополнительные преимущества. При покупке на сумму от 2900 леев покупатели получают гарантированный подарок на месте. Это могут быть комплекты постельного белья, наборы банных полотенец и полотенец для лица, а также скатерти.

Кроме того, при покупке на сумму от 2900 леев клиенты получают билет для участия в Большой Лотерее Carpet Outlet. Главный приз — SUV-автомобиль стоимостью 20 000 ЕВРО. Дополнительно будут разыграны ещё 50 суперпризов, среди которых телевизоры, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, пылесосы, скороварки и многое другое.

Сделайте покупку на сумму от 2900 леев, получите гарантированный подарок на месте и участвуйте в розыгрыше Главного приза!

Атмосферу ярмарки дополняет приятная летняя деталь: бесплатное мороженое для всех посетителей. Так поход в Moldexpo может стать приятным семейным выходом — с выгодными предложениями, красивыми моделями и сюрпризами для покупателей.

Ярмарка ковров Carpet Outlet проходит в Moldexpo, павильон №2, по адресу: ул. Гиочеилор, 1, Буюканы, и открыта только до 15 июня 2026 года. График работы: ежедневно с 09:00 до 18:00.

Всех, кто хочет приобрести новый ковёр для дома, приглашают прийти в Moldexpo и воспользоваться последними днями ярмарки.

Carpet Outlet — ковры по сниженным ценам!

Приходите сейчас, ведь самые красивые модели исчезают первыми!

https://carpetoutlet.md/rus/mega-yarmarka-kovrov-v-moldexpo