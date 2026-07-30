Carpet Outlet в Moldexpo: Национальная ярмарка ковров завершится 3 августа Ⓟ

Осталось всего несколько дней: скидки до 80%, гарантированные подарки, розыгрыш более 50 призов и тысячи ковров. Ярмарка на Moldexpo завершится 3 августа.

Национальная ярмарка ковров и мебели на Moldexpo вступила в последние дни работы. Мероприятие завершится 3 августа, а организаторы сообщают, что запасы ежедневно сокращаются по мере того, как посетители выбирают понравившиеся модели.

В павильонах №1 и №2 представлены тысячи ковров и разнообразные коллекции мебели для современных и классических интерьеров. В ассортименте есть небольшие ковры для ванной, кухни и прихожей, крупные модели для гостиной и спальни, а также коллекции PREMIUM.

Многие ковры имеются только в одном экземпляре или в очень ограниченном количестве. Поэтому правило последних дней простое: кто пришел первым, тот и выбирает первым. Модель, которую вы увидели сегодня, завтра уже может быть продана.

Скидки до 80%

Специальные ярмарочные цены действуют на широкий выбор товаров, а скидки достигают 80%. В одном месте посетители могут сравнить тысячи моделей, размеров, расцветок и стилей: от современных и минималистичных ковров до классических, восточных и PREMIUM-коллекций.

Гарантированные подарки и ваучер на 1 000 леев для покупки мебели

При покупке на сумму от 2 900 леев клиенты получают гарантированные подарки на месте. Кроме того, каждый покупатель ковра получает ваучер номиналом 1 000 леев для приобретения мебели в павильоне №2 Moldexpo.

Таким образом, посетители могут сначала выбрать ковер, а затем продолжить обустройство дома мебелью, представленной в соседнем павильоне.

Розыгрыш более 50 призов

Покупки также дают возможность участвовать в розыгрыше, организованном в рамках ярмарки. На кону более 50 призов, а Главный приз — автомобиль.

Бесплатное мороженое и сотни парковочных мест

На ярмарку можно прийти всей семьей. Посетителей угощают бесплатным мороженым, а для тех, кто приезжает на автомобиле, в районе Moldexpo доступны сотни парковочных мест.

До выставочного центра также удобно добираться общественным транспортом. Он расположен рядом с парком Valea Morilor.

Последние дни. Запасы быстро сокращаются

Тем, кто планирует посетить ярмарку, советуют не откладывать визит на последний день. Уникальные модели и самые привлекательные предложения выбирают первыми, а количество товаров уменьшается ежедневно.

Ковер, который сегодня идеально подходит для вашей гостиной или спальни, завтра уже может находиться в другом доме.

Не откладывайте на завтра то, что можно выбрать сегодня.

Национальная ярмарка ковров и мебели

Moldexpo, ул. Гиочеилор, 1, Кишинев

Павильоны №1 и №2

Только до 3 августа

Время работы: 09:00–18:00

Последний шанс этого лета: тысячи ковров, мебель, скидки до 80%, гарантированные подарки, розыгрыш и преимущества для всей семьи в одном месте.