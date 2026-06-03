CapCap: Ремонт ванной по цене нового iPhone Ⓟ

Из-за этого ремонт превращается в бесконечное «когда-нибудь потом».

Старая плитка, неудобная сантехника, пространство, которое давно перестало радовать — всё это остаётся частью повседневности просто потому, что стоимость обновления кажется неподъемной.

Но действительно ли современная ванная обязательно должна стоить дорого?

Мы посчитали стоимость полного комплекта для стильного и функционального ремонта ванной комнаты и сравнили её с ценой нового iPhone.

Оказалось, что качественная плитка и сантехника для полноценного обновления могут стоить примерно столько же.

Что входит в комплект?

Плитка

Alaplana Mysore Beige Mate — 5789 лей, 670 лей/м2

Alaplana Johnstone Grey Mate — 9648 лей, 670 лей/м2

Сантехника Ideal Standard:

Смеситель для высокой раковины Ceraline — 3210 лей

Овальная раковина для столешницы i.Life B — 3900 лей

Смеситель для ванны Ceraline — 3160 лей

Акриловая ванна Simplicity — 4300 лей

Гигиенический душ IdealSpray — 2800 лей

Подвесной унитаз i.Life B — 4400 лей

Сиденье для унитаза i.Life O — 2300 лей

Кнопка OLEAS — 1000 лей

Итого: 40 507 лей за плитку и сантехнику для полноценного ремонта ванной комнаты.

Для сравнения: это сопоставимо со стоимостью нового смартфона.

Иногда стильный интерьер начинается не с большого бюджета,

а с правильно подобранных решений.

Шоурум CapCap в Кишиневе: ул. Буковиней 7

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