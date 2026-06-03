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Business News logoBusiness News
3 Июня 2026, 18:00
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CapCap: Ремонт ванной по цене нового iPhone Ⓟ

Многие откладывают ремонт ванной комнаты на потом. Причина почти всегда одна и та же: кажется, что это огромные расходы, которые потребуют серьезного бюджета.

Из-за этого ремонт превращается в бесконечное «когда-нибудь потом».
Старая плитка, неудобная сантехника, пространство, которое давно перестало радовать — всё это остаётся частью повседневности просто потому, что стоимость обновления кажется неподъемной.

Но действительно ли современная ванная обязательно должна стоить дорого?

Мы посчитали стоимость полного комплекта для стильного и функционального ремонта ванной комнаты и сравнили её с ценой нового iPhone.

Оказалось, что качественная плитка и сантехника для полноценного обновления могут стоить примерно столько же.

Что входит в комплект?

Плитка
Alaplana Mysore Beige Mate — 5789 лей, 670 лей/м2
Alaplana Johnstone Grey Mate — 9648 лей, 670 лей/м2

CapCap: Ремонт ванной по цене нового iPhone

Сантехника Ideal Standard:
Смеситель для высокой раковины Ceraline — 3210 лей
Овальная раковина для столешницы i.Life B — 3900 лей
Смеситель для ванны Ceraline — 3160 лей
Акриловая ванна Simplicity — 4300 лей
Гигиенический душ IdealSpray — 2800 лей
Подвесной унитаз i.Life B — 4400 лей
Сиденье для унитаза i.Life O — 2300 лей
Кнопка OLEAS — 1000 лей

CapCap: Ремонт ванной по цене нового iPhone

CapCap: Ремонт ванной по цене нового iPhone

Итого: 40 507 лей за плитку и сантехнику для полноценного ремонта ванной комнаты.

Для сравнения: это сопоставимо со стоимостью нового смартфона.

Иногда стильный интерьер начинается не с большого бюджета,
 а с правильно подобранных решений.

Шоурум CapCap в Кишиневе: ул. Буковиней 7

Узнать больше можно на сайте CapCap.

Источник
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