CapCap: Ремонт ванной по цене нового iPhone Ⓟ
Многие откладывают ремонт ванной комнаты на потом. Причина почти всегда одна и та же: кажется, что это огромные расходы, которые потребуют серьезного бюджета.
Из-за этого ремонт превращается в бесконечное «когда-нибудь потом».
Старая плитка, неудобная сантехника, пространство, которое давно перестало радовать — всё это остаётся частью повседневности просто потому, что стоимость обновления кажется неподъемной.
Но действительно ли современная ванная обязательно должна стоить дорого?
Мы посчитали стоимость полного комплекта для стильного и функционального ремонта ванной комнаты и сравнили её с ценой нового iPhone.
Оказалось, что качественная плитка и сантехника для полноценного обновления могут стоить примерно столько же.
Что входит в комплект?
Плитка
Alaplana Mysore Beige Mate — 5789 лей, 670 лей/м2
Alaplana Johnstone Grey Mate — 9648 лей, 670 лей/м2
Сантехника Ideal Standard:
Смеситель для высокой раковины Ceraline — 3210 лей
Овальная раковина для столешницы i.Life B — 3900 лей
Смеситель для ванны Ceraline — 3160 лей
Акриловая ванна Simplicity — 4300 лей
Гигиенический душ IdealSpray — 2800 лей
Подвесной унитаз i.Life B — 4400 лей
Сиденье для унитаза i.Life O — 2300 лей
Кнопка OLEAS — 1000 лей
Итого: 40 507 лей за плитку и сантехнику для полноценного ремонта ванной комнаты.
Для сравнения: это сопоставимо со стоимостью нового смартфона.
Иногда стильный интерьер начинается не с большого бюджета,
а с правильно подобранных решений.
Шоурум CapCap в Кишиневе: ул. Буковиней 7
Узнать больше можно на сайте CapCap.