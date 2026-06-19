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Business News logoBusiness News
19 Июня 2026, 17:40
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CapCap: Почему дизайнеры больше не выбирают полностью бежевые ванные Ⓟ

Еще недавно нейтральные оттенки считались универсальным решением для ванной комнаты.

CapCap: Почему дизайнеры больше не выбирают полностью бежевые ванные.
CapCap: Почему дизайнеры больше не выбирают полностью бежевые ванные.

Бежевый, белый, серый — палитра, которая подходит почти ко всему и кажется беспроигрышной. Но есть нюанс.

Когда интерьер полностью лишён акцентов, он может выглядеть аккуратно, но при этом терять характер. Пространство становится слишком предсказуемым. Красивым, но без эмоций.

Именно поэтому дизайнеры всё чаще добавляют в ванную цвет. Иногда достаточно одной детали, чтобы пространство перестало быть просто функциональным и стало по-настоящему выразительным.

Именно такой подход предлагает SIMAS. Это итальянский бренд, который превращает сантехнику в полноценный элемент дизайна.

CapCap: Почему дизайнеры больше не выбирают полностью бежевые ванные

Цветные коллекции SIMAS позволяют уйти от привычных решений и создать интерьер с характером.

Светлые оттенки добавляют ощущение лёгкости и свежести.

CapCap: Почему дизайнеры больше не выбирают полностью бежевые ванные

Тёплые природные тона делают пространство уютнее.

CapCap: Почему дизайнеры больше не выбирают полностью бежевые ванные

 Глубокие насыщенные цвета становятся главным акцентом ванной комнаты.

CapCap: Почему дизайнеры больше не выбирают полностью бежевые ванные

Это тот случай, когда цвет не перегружает интерьер, а делает его завершенным.

Главное такие решения не нужно искать в каталогах и ждать месяцами. Коллекции SIMAS уже доступны в шоуруме CapCap, где можно увидеть оттенки вживую и подобрать идеальный вариант для вашего дома.

Шоурум CapCap: ул. Буковиней, 7

Подробнее о коллекциях SIMAS можно узнать на сайте CapCap.

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