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Business News logoBusiness News
17 Июня 2026, 15:30
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CapCap: Как сделать маленькую ванную визуально вдвое просторнее Ⓟ

Многие считают, что маленький санузел — это всегда компромисс. Меньше места значит меньше комфорта, теснота и постоянное ощущение перегруженного пространства. Но дело не в площади.

CapCap: Как сделать маленькую ванную визуально вдвое просторнее.
CapCap: Как сделать маленькую ванную визуально вдвое просторнее.

Даже небольшую ванную можно сделать удобной, стильной и функциональной, если правильно подобрать сантехнику и мебель.

Вот 4 решения, которые можно найти в CapCap:

Прозрачная душевая кабина Radaway

Стекло визуально освобождает пространство, делает интерьер легче и сохраняет ощущение воздуха.

CapCap: Как сделать маленькую ванную визуально вдвое просторнее

Подвесной унитаз Ideal Standard i.Life S Compact
Компактный формат экономит место и делает пространство визуально аккуратнее.

CapCap: Как сделать маленькую ванную визуально вдвое просторнее

Асимметричный умывальник Ideal Standard Tempo
Идеальное решение для небольших помещений, где важен каждый сантиметр.

CapCap: Как сделать маленькую ванную визуально вдвое просторнее

Beauty Bar Ideal Standard
Зеркало, полка, стакан и держатель для полотенца в одном решении. Меньше отдельных элементов — меньше визуального шума и больше порядка.

CapCap: Как сделать маленькую ванную визуально вдвое просторнее

Маленькая ванная не требует компромиссов. Она требует продуманных решений, которые создают комфорт, уют и качество даже на небольшой площади.

Подробнее о решениях для ванных комнат, можно узнать в шоуруме CapCap по адресу: ул. Буковиней, 7, Кишинёв, или на сайте компании, где представлен широкий выбор сантехники, мебели и аксессуаров для помещений любого размера.

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