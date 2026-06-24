BYD: Получите скидку до 1500€ при предзаказе европейской версии Ⓟ

Мечтаете о новом BYD, сконфигурированном в соответствии с вашими предпочтениями? Сейчас это стало ещё выгоднее.

При предзаказе BYD вы можете получить скидку до 1 500 € и стать владельцем современного электромобиля или плагин-гибрида на особых условиях

Почему стоит выбрать BYD по предзаказу?

Предзаказ дает вам возможность сконфигурировать автомобиль в соответствии с вашими предпочтениями: модель, цвет кузова, уровень комплектации и дополнительные опции. Таким образом, вы получите именно тот автомобиль, который хотите, без каких-либо компромиссов.

Как воспользоваться предложением?

Выполнить несколько простых шагов:

✔ Посетить автоцентр BYD Moldova Oficial

✔ Выбрать модель и желаемую комплектацию

✔ Внести аванс в размере всего 1 000 €

А мы доставим ваш новый BYD в кратчайшие сроки

Преимущества автомобилей BYD

Автомобили BYD сочетают в себе технологии последнего поколения, передовые системы безопасности, современный дизайн и выдающуюся эффективность. Независимо от того, выберете ли вы полностью электрическую модель или плагин-гибрид DM-i, вы сможете воспользоваться инновациями одного из мировых лидеров в области электромобильности.

Не упустите это выгодное предложение

Скидка до 1 500€ предоставляется на автомобили, приобретенные в рамках предзаказа. Предложение действует в течение лета и в рамках стока.

Посетите автоцентр официального импортера BYD в Молдове компанию CG AUTO EVOLUTION и закажите автомобиль своей мечты уже сегодня.

🌐 www.byd-official.md

📞 0780 10 011

📍 Автоцентр BYD Official Moldova, ул. Мунчешть, 795