BSTDB предоставляет Microinvest €15 млн для финансирования МСП и зелёных проектов Ⓟ

Новое финансирование позволит расширить поддержку малого бизнеса и инвестиций в устойчивое развитие

24 сентября 2026 года – Черноморский Банк Торговли и Развития (BSTDB) подписал с НКО Microinvest ООО, лидером небанковского финансового рынка Молдовы, соглашение о предоставлении кредитной линии в размере 15 миллионов евро. Средства будут направлены на расширение доступа к финансированию для малых и средних предприятий (МСП), а также на поддержку зелёных инвестиций по всей стране.

Благодаря широкой региональной сети Microinvest финансирование станет доступнее для предпринимателей и малого бизнеса, которые не всегда имеют достаточный доступ к традиционным банковским услугам. Не менее 50% средств планируется направить на соответствующие критериям зелёные инвестиции, включая проекты в области энергоэффективности, возобновляемой энергетики, устойчивого сельского хозяйства и других направлений, связанных с климатической устойчивостью.

Новое финансирование продолжает сотрудничество ЧБТР и Microinvest, начатое в 2024 году, когда была подписана первая кредитная линия в размере 10 миллионов евро для поддержки МСП и «зелёных» проектов. К концу 2025 года в рамках первой кредитной линии было предоставлено 233 субкредита, из которых 63 были направлены на «зеленые» инвестиции.

«Доступ к финансированию остаётся одним из ключевых условий для того, чтобы малый бизнес мог инвестировать, развиваться и адаптироваться к изменениям. Партнёрство с Microinvest позволяет направлять финансирование ЧБТР предпринимателям во всех регионах Молдовы и одновременно поддерживать инвестиции в более эффективное использование ресурсов и энергии. Успешные результаты нашего первого сотрудничества стали основой для его продолжения, а новое финансирование подтверждает нашу приверженность поддержке частного сектора Молдовы и устойчивого экономического развития.» – д-р Серхат Кёксал, Президент ЧБТР

«Предпринимателям важно иметь доступ к финансированию именно тогда, когда появляется новая возможность или возникает необходимость в инвестициях. Новое соглашение с ЧБТР предоставляет нам дополнительные ресурсы для поддержки развития бизнеса по всей Молдове, в том числе инвестиций в энергоэффективность и устойчивые решения. Мы ценим доверие, сформированное в рамках нашего первого партнёрства, и рады продолжать создавать новые возможности для предпринимателей во всех регионах страны.» – Думитру Свинаренко, Исполнительный Директор Microinvest

О Microinvest

Microinvest – лидер рынка небанковского кредитования в Республике Молдова, с кредитным портфелем свыше 9 миллиардов леев. Около 58% портфеля составляет финансирование бизнес-клиентов. Обладая 23-летним опытом, компания обслуживает более 52.600 активных клиентов, местных предпринимателей и физических лиц, с помощью команды из более 420 профессионалов и 17 офисов по всей стране.

Microinvest – единственная финансовая организация в Молдове, обладающая международным сертификатом GOLD в области защиты клиентов, подтверждающим её приверженность ответственному и прозрачному финансированию. Компания также усиливает свои позиции в сфере финтех, развивая цифровые кредитные сервисы. Более 23% активных клиентов Microinvest используют цифровые каналы обслуживания.

С 2025 года Microinvest входит в Финансовую группу Banca Transilvania. Единственным участником общества Microinvest является Victoriabank – один из ведущих банков Республики Молдова. Подробнее о Microinvest: www.microinvest.md

О BSTDB

Черноморский Банк Торговли и Развития (ЧБТР) – международная финансовая организация, учреждённая Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией и Украиной. Штаб-квартира BSTDB находится в Салониках, Греция.

BSTDB содействует экономическому развитию и региональному сотрудничеству, предоставляя кредиты, кредитные линии, инвестиции в капитал и гарантии для проектов и торгового финансирования в государственном и частном секторах стран-участниц. Уставный капитал Банка составляет 3,45 млрд евро. Подробнее о BSTDB: www.bstdb.org