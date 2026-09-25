BPM - единственный производитель арматурной пряди для предварительно напряжённого бетона в Молдове Ⓟ

Опираясь на 23-летний опыт работы на рынке строительных материалов в Республике Молдова и Румынии В 2023 году компания BPM открыла в Кишинёве BPM PC STRAND.

BPM PC STRAND — единственный в стране завод по производству арматурной пряди для предварительно напряжённого бетона. В настоящее время производственная мощность предприятия составляет 19 000 тонн в год.

«Первоначальные инвестиции в проект составили 9 миллионов евро. В настоящее время, с учётом оборотного капитала, общий объём инвестиций превысил 13 миллионов евро. Проект был реализован при поддержке ЕБРР в рамках программы EU4Business. Благодаря этому проекту было создано 45 новых рабочих мест», — отмечает Николай Тычинин, финансовый директор BPM PC STRAND.

На производстве действует система контроля качества и отслеживания продукции. Компания имеет 11 действующих сертификатов, а системы менеджмента сертифицированы в соответствии со стандартами ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001. Перед отправкой каждая партия проверяется в собственной лаборатории завода.

«Мы контролируем весь процесс — от приёмки сырья до готового продукта. Каждая партия проходит испытания и сопровождается необходимой документацией. Таким образом, мы можем подтвердить качество продукции и её соответствие требованиям рынка назначения», — говорит Борис Шайтан, директор по производству BPM PC STRAND.

Вся продукция BPM PC STRAND предназначена для экспорта. В настоящее время продукция поставляется на 18 зарубежных рынков. Крупнейшими рынками являются Румыния, Чехия и Соединённые Штаты Америки, среди других важных направлений — Польша и Сербия.

BPM также инвестирует в зелёную энергетику. На заводе уже работает фотоэлектрическая электростанция мощностью 600 кВт. Следующим этапом станет установка системы хранения энергии ёмкостью 12,6 МВт·ч.

Для продукции BPM PC STRAND была разработана экологическая декларация продукции EPD. Она содержит информацию о воздействии продукции на окружающую среду. Документ прошёл независимую проверку и в настоящее время находится на этапе регистрации в программе RTS EPD.

«Мы заранее готовимся к требованиям европейского механизма CBAM. Для этого мы собираем данные о потреблении энергии, источниках энергии и выбросах, связанных с производством. Эта информация необходима для сотрудничества с европейскими клиентами», — сообщает Николай Тычинин, финансовый директор BPM PC STRAND.

Производственная линия BPM PC STRAND работает на полную мощность, а портфель заказов компании сформирован на следующие три-четыре месяца.

Для дальнейшего развития компания планирует увеличить производственные мощности. Следующим крупным инвестиционным проектом BPM станет запуск второй производственной линии. Это позволит удвоить производственную мощность завода — до 38 000 тонн в год — и создать до 10 дополнительных рабочих мест.

Новая производственная линия будет соответствовать требованиям европейского рынка в области энергоэффективности и безопасности производственного процесса.