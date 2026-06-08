Bosch: Сколько можно сэкономить на бытовой технике в июне Ⓟ

В июне компания Tehno Trend SRL, официальный партнер Bosch в Молдове, открывает летний сезон впечатляющими скидками до 7 000 леев на бытовую технику премиум-класса Bosch. Известный во всем мире своим качеством, надежностью и инновациями, Bosch — это бренд, который делает технологии ближе к повседневному комфорту. Воспользуйтесь специальными предложениями июня и выберите высокую производительность Bosch по выгодным ценам.

Холодильники Bosch — свежесть и эффективность для всей семьи

Сохраняйте свежесть продуктов дольше с холодильниками Bosch, которые ценятся за низкое энергопотребление и продуманную организацию внутреннего пространства. Комбинированный холодильник Bosch KGN36NW306 дольше сохраняет свежесть продуктов, предлагая просторное внутреннее пространство и эффективную организацию для всей семьи. Сейчас всего за 8999 леев.

Стиральные машины Bosch — безупречные результаты при каждом использовании

Инновационные технологии Bosch обеспечивают бережный уход за тканями, экономию воды и электричества, а также программы, адаптированные к каждому типу загрузки. Модель Bosch WAN2405MPL всего за 8499 леев обеспечивает отличные результаты при каждом цикле стирки, бережно относясь к тканям и оптимально расходуя ресурсы. А стиральная машина Bosch WLZ24200UA — это практичное решение для активных семей, предлагающее программы, адаптированные к различным типам одежды, и высокий уровень комфорта в использовании. Сейчас со скидкой 2000 леев.

Сушильные машины Bosch — комфорт на каждый день, в любое время года

Быстрая сушка и защита одежды становятся проще с сушильными машинами Bosch. Высокопроизводительная сушильная машина Bosch WTH85221BY защищает одежду и сохраняет ее безупречный вид после каждой сушки. Сейчас по специальной цене 11999 леев.

Кухня Bosch — современный дизайн и высокая производительность

Превратите приготовление пищи в приятное занятие с встраиваемой бытовой техникой Bosch. Газовая варочная панель Bosch PBP6B5K80 всего за 2999 леев — практичная и простая в использовании — идеально подходит для повседневной готовки и для тех, кто ценит точный контроль температуры. Современная встраиваемая духовка Bosch HBF512BB1T обеспечивает равномерное пропекание и идеальные результаты при приготовлении ваших любимых блюд. Сейчас всего за 5999 леев.

Газовая варочная панель Bosch PNK6B6P40R всего за 5999 леев. Элегантный дизайн и отличная функциональность — эта плита обеспечивает комфорт и безопасность при использовании. Духовой шкаф премиум-класса Bosch HBA571BB4 предназначен для любителей кулинарии и обладает интеллектуальными функциями и выдающейся производительностью для приготовления любых блюд. Скидка 5000 леев на эту модель.

Духовой шкаф премиум-класса Bosch HBG7741B1DE создан для гурманов, стремящихся к идеальному результату при каждом приготовлении. Оснащенный интеллектуальными функциями, автоматическими программами и интуитивным управлением с помощью цифрового дисплея, он обеспечивает равномерное распределение температуры и точное приготовление любого блюда. Встраиваемая кофемашина Bosch CTL7181B0 создает атмосферу престижной кофейни прямо в вашей кухне. Благодаря возможности приготовления разнообразных кофейных напитков одним касанием, функциям настройки вкуса и автоматической системе очистки она обеспечивает комфорт, элегантность и безупречный вкус в каждой чашке.

Вытяжки Bosch — чистый воздух и лаконичный дизайн

Идеально дополните интерьер кухни с помощью мощных и эффективных вытяжек. Вытяжка Bosch DFT63CA61T отличается компактностью и высокой эффективностью, она идеально подходит для быстрого удаления пара и запахов из кухни. Теперь доступна всего за 2999 леев. Если вы предпочитаете высокую производительность вытяжки и незаметную интеграцию в кухонную мебель, выбирайте вытяжку Bosch DLN56AC50 за 7999 леев.

Посудомоечные машины Bosch — меньше времени на домашние дела

Наслаждайтесь безупречно чистой посудой благодаря интеллектуальным технологиям Bosch. Посудомоечная машина Bosch SMV2ITX14, доступная за 7999 леев, идеально подходит для семей, которые ценят эффективность и комфорт в повседневной жизни. Оптимальное потребление ресурсов, отличные результаты даже при сложных загрузках. Премиум-модель Bosch SMV4HVX07E обладает большой вместимостью, а универсальные программы и энергоэффективность делают эту посудомоечную машину идеальным выбором для современных семей, которые ценят комфорт и технологии последнего поколения. Сейчас по специальной цене 10 999 леев.

Пылесосы Bosch — чистота без компромиссов

Эффективные решения для уборки дома, независимо от площади. Легкий в обслуживании пылесос с контейнером Bosch BGC21X200, обеспечивающий постоянную мощность всасывания для быстрой и эффективной уборки. Сейчас по потрясающей цене 2299 леев. Вертикальный пылесос Bosch BSS71125AH за 5499 леев идеально подходит для быстрой уборки всего дома, обеспечивая свободу движений и отличную производительность.

🔎 Почему стоит выбрать технику Bosch?

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✅ Немецкое качество, признанное во всём мире – надёжность на долгие годы

✅ Современный и функциональный дизайн – идеально вписывается в любой интерьер

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