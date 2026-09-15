Bosch: Сезон осенних садовых работ открыт - инструменты от 799 леев Ⓟ

Осень — это не только яркие краски и опавшие листья, но и время подготовить сад, двор и дом к холодному сезону.

Убрать листву, привести в порядок газон, подрезать живую изгородь, удалить сухие ветки, очистить дорожки и выполнить мелкий ремонт — список сезонных задач может быть довольно большим. С подходящими инструментами Bosch от 799 леев осенние работы становятся проще и быстрее.

Для ремонта и сезонных работ вокруг дома

Осень — подходящее время, чтобы завершить ремонтные работы, подготовить хозяйственные помещения, привести в порядок ограждения, садовую мебель и другие конструкции до наступления холодов.

Угловая шлифмашина Bosch UniversalGrind 750-125 - практичный инструмент для резки, шлифования и обработки различных материалов. Пригодится для ремонтных и хозяйственных работ в гараже, мастерской или на участке. Сейчас всего за 799 леев. Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 18V-38 это свобода работы без проводов и удобство для множества повседневных задач. Поможет при сборке, ремонте и монтаже — от садовой мебели до различных конструкций вокруг дома.

Чистота в саду, дворе и мастерской

Опавшие листья, земля, пыль и сезонные загрязнения требуют основательной уборки. Техника Bosch позволяет быстрее привести в порядок не только сад, но и террасу, дорожки, гараж или мастерскую.

Универсальный помощник для уборки после ремонтных и хозяйственных работ. Многофункциональный пылесос Bosch UniversalVac 15 за 1999 леев пригодится в гараже, мастерской и других помещениях, где обычного бытового пылесоса может быть недостаточно.

После активного летнего сезона самое время очистить террасу, садовую мебель, дорожки, инструменты и другие поверхности. Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 125 помогает быстро справиться со стойкими загрязнениями и подготовить пространство к зиме.

Уход за кустарниками и живой изгородью

Для небольших кустов, живых изгородей и труднодоступных участков Bosch предлагает решения для разных задач. Компактный инструмент для точной и аккуратной работы. Аккумуляторные ножницы Bosch EasyShear удобно использовать для подравнивания травы и небольших кустарников, когда важны мобильность и контроль. Сейчас всего за 999 леев.

Телескопический кусторез Bosch UniversalHedgePole 18V

Когда необходимо добраться до высоких участков живой изгороди, пригодится UniversalHedgePole 18V. Телескопическая конструкция позволяет работать на высоте и обрабатывать труднодоступные участки более комфортно.

Для обрезки веток и древесины

Универсальная сабельная пила для различных работ с древесиной и другими материалами. PSA 700 E подойдет для сезонной обрезки, демонтажных работ и выполнения хозяйственных задач на участке. Сейчас по специальной цене - 1999 леев. Для более серьезных работ с древесиной подойдет цепная пила UniversalChain 35. Она станет полезным помощником при распиливании веток, заготовке древесины и других сезонных работах в саду.

Последний уход за газоном перед зимой

Перед наступлением холодов газон также нуждается в финальном уходе. Подравнивание краев, удаление высокой травы и последняя стрижка помогают оставить участок аккуратным до следующего сезона. Легкий и удобный инструмент для подравнивания травы и обработки участков, куда сложно добраться газонокосилкой. EasyGrassCut 23 поможет аккуратно оформить края газона, зоны возле дорожек, клумб и ограждений.

Компактная газонокосилка для ухода за небольшими газонами. EasyRotak 32-205 подойдет для последней сезонной стрижки и поможет подготовить газон к холодному периоду. Сейчас всего за 1799 леев.

Не откладывайте сезонные работы до первых холодов. Уборка листвы, уход за газоном и кустарниками, обрезка веток, очистка территории и небольшой ремонт помогут подготовить дом и сад к зиме и значительно упростят начало нового сезона весной.

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