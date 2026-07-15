Bosch: Летняя выгода на инструменты - садовая техника от 699 леев и подарки Ⓟ
Лето – лучшее время, чтобы привести в порядок газон, сад и придомовую территорию.
А со специальными летними предложениями Tehno Trend S.RL., официальном партнере Bosch в Молдове сделать это стало ещё проще. Воспользуйтесь скидками до 20% и выгодными акциями с подарками на газонокосилки, триммеры и мойки высокого давления.
Газонокосилки Bosch — идеальный газон без лишних усилий
Газонокосилка Bosch EasyRotak 32-205 — 1 999 леев
Компактная, лёгкая и удобная в управлении модель для небольших и средних участков. Обеспечивает ровный срез и комфортную работу даже при длительном использовании.
Газонокосилка Bosch ARM 3400 + в подарок триммер Bosch EasyGrassCut 23
Практичное решение для комплексного ухода за газоном. Газонокосилка быстро справится с основной площадью, а триммер поможет аккуратно обработать края и труднодоступные места.
Газонокосилка Bosch AdvancedRotak 40-650 — 5 499 леев
Мощная модель для больших участков. Высокая производительность, эргономичный дизайн и современные технологии Bosch делают уход за газоном максимально комфортным и эффективным.
Триммеры для аккуратного ухода за участком
Триммер Bosch EasyGrassCut 23 — 699 леев
Лёгкий и простой в использовании инструмент для подравнивания кромок газона и работы в местах, куда сложно добраться газонокосилкой.
Триммер Bosch ART 27 — 1 599 леев
Надёжный электрический триммер с высокой производительностью. Отлично подходит для регулярного ухода за газоном и обеспечивает точный результат.
Триммер Bosch AFS 23-37 + в подарок ножи Bosch
Универсальный инструмент для борьбы с густой травой, сорняками и более жёсткой растительностью. Возможность работы как с леской, так и с металлическим ножом делает его отличным выбором для сложных задач.
Аккумуляторные газонокосилки — максимум свободы
Аккумуляторная газонокосилка Bosch Rotak 18V-32 - 4299 леев
Идеальный выбор для тех, кто ценит мобильность и удобство. Без проводов, без ограничений — только свобода движения и качественный результат.
Аккумуляторная газонокосилка Bosch Rotak 18V2-38 — 8 999 леев
Мощная аккумуляторная модель для средних и больших участков. Обеспечивает высокую производительность и длительное время автономной работы.
Газонокосилка-робот Bosch Visimow 18V-100 — 9 999 леев
Современное решение для полностью автоматического ухода за газоном. Робот самостоятельно поддерживает идеальную высоту травы, экономя ваше время и силы.
Аккумуляторные триммеры — комфорт без проводов
Bosch EasyGrassCut 18-230 — 2 499 леев
Лёгкий аккумуляторный триммер для ежедневного ухода за газоном и придомовой территорией.
Bosch UniversalGrassCut 18V-26-500 — 2 999 леев
Оптимальное сочетание мощности, автономности и удобства. Подходит как для регулярного ухода, так и для более интенсивных работ.
Bosch AdvancedBrushCut 36V-23
Мощный инструмент для густой растительности, высокой травы и сложных участков. Создан для тех, кому необходима максимальная эффективность.
Мойки высокого давления Bosch — чистота без усилий
Bosch Aquatak 100 — 1 599 леев
Компактная модель для мойки садовой мебели, дорожек и других поверхностей вокруг дома.
Bosch Universal Aquatak 125 — 2 599 леев
Отличный выбор для регулярного использования. Легко справляется с очисткой автомобиля, террасы, забора и садовых дорожек.
Bosch Advanced Aquatak 140 — 5 799 леев
Высокопроизводительная мойка высокого давления для самых требовательных задач. Идеально подходит для удаления стойких загрязнений и очистки больших поверхностей.
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Покупайте инструменты и садовую технику Bosch и получайте подарочные карты Sportlandia в подарок:
🎁 При покупке на сумму от 2 000 леев — подарочная карта Sportlandia номиналом 200 леев.
🎁🎁 При покупке на сумму от 4 000 леев — сразу две подарочные карты Sportlandia по 200 леев каждая.
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