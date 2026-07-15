Bosch: Летняя выгода на инструменты - садовая техника от 699 леев и подарки Ⓟ

Лето – лучшее время, чтобы привести в порядок газон, сад и придомовую территорию.

А со специальными летними предложениями Tehno Trend S.RL., официальном партнере Bosch в Молдове сделать это стало ещё проще. Воспользуйтесь скидками до 20% и выгодными акциями с подарками на газонокосилки, триммеры и мойки высокого давления.

Газонокосилки Bosch — идеальный газон без лишних усилий



Газонокосилка Bosch EasyRotak 32-205 — 1 999 леев

Компактная, лёгкая и удобная в управлении модель для небольших и средних участков. Обеспечивает ровный срез и комфортную работу даже при длительном использовании.



Газонокосилка Bosch ARM 3400 + в подарок триммер Bosch EasyGrassCut 23

Практичное решение для комплексного ухода за газоном. Газонокосилка быстро справится с основной площадью, а триммер поможет аккуратно обработать края и труднодоступные места.



Газонокосилка Bosch AdvancedRotak 40-650 — 5 499 леев

Мощная модель для больших участков. Высокая производительность, эргономичный дизайн и современные технологии Bosch делают уход за газоном максимально комфортным и эффективным.

Триммеры для аккуратного ухода за участком



Триммер Bosch EasyGrassCut 23 — 699 леев

Лёгкий и простой в использовании инструмент для подравнивания кромок газона и работы в местах, куда сложно добраться газонокосилкой.



Триммер Bosch ART 27 — 1 599 леев

Надёжный электрический триммер с высокой производительностью. Отлично подходит для регулярного ухода за газоном и обеспечивает точный результат.



Триммер Bosch AFS 23-37 + в подарок ножи Bosch

Универсальный инструмент для борьбы с густой травой, сорняками и более жёсткой растительностью. Возможность работы как с леской, так и с металлическим ножом делает его отличным выбором для сложных задач.

Аккумуляторные газонокосилки — максимум свободы



Аккумуляторная газонокосилка Bosch Rotak 18V-32 - 4299 леев

Идеальный выбор для тех, кто ценит мобильность и удобство. Без проводов, без ограничений — только свобода движения и качественный результат.



Аккумуляторная газонокосилка Bosch Rotak 18V2-38 — 8 999 леев

Мощная аккумуляторная модель для средних и больших участков. Обеспечивает высокую производительность и длительное время автономной работы.



Газонокосилка-робот Bosch Visimow 18V-100 — 9 999 леев

Современное решение для полностью автоматического ухода за газоном. Робот самостоятельно поддерживает идеальную высоту травы, экономя ваше время и силы.

Аккумуляторные триммеры — комфорт без проводов



Bosch EasyGrassCut 18-230 — 2 499 леев

Лёгкий аккумуляторный триммер для ежедневного ухода за газоном и придомовой территорией.



Bosch UniversalGrassCut 18V-26-500 — 2 999 леев

Оптимальное сочетание мощности, автономности и удобства. Подходит как для регулярного ухода, так и для более интенсивных работ.



Bosch AdvancedBrushCut 36V-23

Мощный инструмент для густой растительности, высокой травы и сложных участков. Создан для тех, кому необходима максимальная эффективность.

Мойки высокого давления Bosch — чистота без усилий

Bosch Aquatak 100 — 1 599 леев

Компактная модель для мойки садовой мебели, дорожек и других поверхностей вокруг дома.



Bosch Universal Aquatak 125 — 2 599 леев

Отличный выбор для регулярного использования. Легко справляется с очисткой автомобиля, террасы, забора и садовых дорожек.



Bosch Advanced Aquatak 140 — 5 799 леев

Высокопроизводительная мойка высокого давления для самых требовательных задач. Идеально подходит для удаления стойких загрязнений и очистки больших поверхностей.

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❗ Акция действует до 31.07

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🎁 При покупке на сумму от 2 000 леев — подарочная карта Sportlandia номиналом 200 леев.

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