Bomba: Время для апгрейда - cмартфоны, ноутбуки, планшеты и гаджеты в рассрочку 0% до 24 месяцев Ⓟ

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📱 Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 4G / 6.7'' / 6 ГБ / 128 ГБ — больше возможностей для общения, контента и развлечений каждый день! Яркий AMOLED-экран с частотой 120 Гц делает изображение плавным и насыщенным, камера 108 Мп помогает создавать детализированные снимки, а ёмкий аккумулятор позволяет дольше оставаться на связи. И приятный бонус — 🎁 смарт-трекер Xiaomi Tag в подарок! ✨ Промо-цена: 3399 леев | Скидка: 600 леев | Рассрочка 0%: 566 леев в месяц на 6 месяцев

📱 Смартфон Samsung Galaxy A37 / 6 ГБ / 128 ГБ — смартфон, который готов к твоему ритму! Плавный 120 Гц Super AMOLED-экран, камера 50 Мп с оптической стабилизацией и интеллектуальные возможности Galaxy AI помогают с комфортом общаться, создавать контент и решать повседневные задачи. А в дополнение — 🎁 зарядное устройство Samsung 25 Вт в подарок! ✨ Промо-цена: 8799 леев | Скидка: 500 леев | Рассрочка 0%: 879 леев в месяц на 10 месяцев

🍏 Смартфон Apple iPhone 17 / 6.3'' / 8 ГБ / 256 ГБ — мощность и возможности Apple в твоих руках! 6,3-дюймовый Super Retina XDR OLED-дисплей с ProMotion 120 Гц, мощный чип A19 и двойная камера 48 Мп обеспечивают плавную работу, яркие впечатления от контента и отличные возможности для фото и видео. ✨ Цена: 19599 леев | Рассрочка 0%: 1633 леев в месяц на 12 месяцев

🍏 Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max / 6.9'' / 12 ГБ / 256 ГБ — максимум возможностей для тех, кто хочет большего! Впечатляющий 6,9-дюймовый Super Retina XDR OLED-дисплей с ProMotion 120 Гц, мощный чип A19 Pro и профессиональная система камер 48 Мп дают всё необходимое для ярких фото и видео, требовательных игр, работы и развлечений. ✨ Цена: 28799 леев | Рассрочка 0%: 2399 леев в месяц на 12 месяцев

💻 Ноутбук Asus 15,6" VivoBook Corei3-1315U/8GB/512GB, R1504VA-BQ480 — универсальный ноутбук для работы, учёбы и повседневных задач! 15,6-дюймовый Full HD IPS-экран, процессор Intel Core i3-1315U, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ обеспечивают комфортную работу с документами, браузером, видеосвязью и любимым контентом. ✨ Промо-цена: 8499 леев | Скидка: 1000 леев | Рассрочка 0%: 1416 леев в месяц на 6 месяцев



💻 Ноутбук HP 15,6" 15-FC0039NQ FHD/Ryzen7-5825U/16 GB/512GB — производительность, которой хватит и для работы, и для учёбы, и для развлечений! Процессор AMD Ryzen 7 5825U, 16 ГБ оперативной памяти и быстрый SSD на 512 ГБ легко справляются с многозадачностью, а 15,6-дюймовый Full HD IPS-экран обеспечивает комфортную работу в любое время. ✨ Промо-цена: 11999 леев | Скидка: 1000 леев | Рассрочка 0%: 1199 леев в месяц на 10 месяцев

🍏 Ноутбук Apple MacBook Neo 2026 256GB MHFD4RUA — лёгкий, быстрый и готов к большим идеям! Мощный чип A18 Pro, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ дают всё необходимое для комфортной работы, учёбы, творчества и повседневных задач в экосистеме Apple. ✨ Цена: 16799 леев | Рассрочка 0%: 2799 леев в месяц на 6 месяцев

💻 Ноутбук Gaming Asus 15.6" TUF F16 Core5-210H/16GB/512GB/RTX 3050 6GB — больше мощности для игр и требовательных задач! Процессор Intel Core 5 210H, 16 ГБ DDR5, SSD на 512 ГБ и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ обеспечивают высокую производительность, а 16-дюймовый WUXGA-экран с частотой 144 Гц делает динамичные игровые сцены более плавными. ✨ Промо-цена: 17999 леев | Скидка: 1000 леев | Рассрочка 0%: 2999 леев в месяц на 6 месяцев

🎨 Планшет Samsung Galaxy Tab A11 / WiFi / 4 ГБ / 64 ГБ — компактный планшет для учёбы, развлечений и любимого контента! 8,7-дюймовый экран с частотой 90 Гц, процессор MediaTek Helio G99, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти обеспечивают комфортную работу с приложениями, видео и повседневными задачами, а аккумулятор 5100 мА·ч позволяет дольше обходиться без подзарядки. ✨ Промо-цена: 2899 леев | Скидка: 500 леев | Рассрочка 0%: 724 леев в месяц на 4 месяца

🍏 Планшет Apple iPad 2025 11 дюймов / Wi-Fi / 6 ГБ / 128 ГБ — больше пространства и возможностей для учёбы, работы и творчества! 11-дюймовый Liquid Retina IPS-дисплей, мощный чип A16, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти позволяют комфортно работать с приложениями, смотреть фильмы, создавать контент и решать повседневные задачи. ✨ Цена: 10799 леев | Рассрочка 0%: 1079 леев в месяц на 10 месяцев

🎧 Наушники Marshall Minor IV Беспроводные — фирменное звучание Marshall в компактном формате! Bluetooth 5.3, сенсорное управление, встроенный микрофон и до 30 часов автономной работы позволяют наслаждаться музыкой, принимать звонки и оставаться без проводов дома, на прогулке или в дороге. ✨ Промо-цена: 2299 леев | Скидка: 700 леев | Рассрочка 0%: 574 леев в месяц на 4 месяца



🎧 Наушники Marshall Major V Беспроводные — узнаваемый стиль Marshall и любимая музыка на весь день! Мощное фирменное звучание, беспроводное подключение и более 100 часов автономной работы делают эти наушники отличным спутником для поездок, работы и ежедневных плейлистов. ✨ Выбирай в BOMBA по лучшей цене: 2499 леев | Скидка: 1000 леев | Рассрочка 0%: 624 леев в месяц на 4 месяца

🔊 Умная колонка Yandex Station LITE 2 YNDX-00028VIO с Алисой — музыка, развлечения и Алиса всегда рядом! Управляй музыкой голосом, задавай вопросы, ставь таймеры и используй возможности умного дома — компактная колонка легко становится частью повседневной жизни. ✨ Цена: 1999 леев | Рассрочка 0%: 499 леев в месяц на 4 месяца

🍏 Смарт-часы Apple Watch SE 3 GPS / 40 мм и 44 мм — будь в ритме и держи важное под контролем прямо на запястье! Retina LTPO OLED-дисплеи, GPS и NFC позволяют следить за активностью, тренировками и показателями здоровья, получать уведомления и оставаться на связи в течение дня, а прочное стекло Ion-X защищает экран при активном использовании. ✨ Цена: от 5199 леев | Рассрочка 0%: от 866 леев в месяц на 6 месяцев

🎶 Портативная колонка JBL Charge Essential 3 SE / 40 Вт / до 20 часов автономной работы — новинка 2026 года — мощный звук для музыки без границ! Мощный портативный звук, ёмкий аккумулятор и защищённый корпус позволяют брать колонку с собой на прогулку, пикник или в путешествие и наслаждаться музыкой без привязки к розетке. ✨ Промо-цена: 2999 леев | Скидка: 200 леев | Рассрочка 0%: 750 леев в месяц на 4 месяца

🎶 Колонка для вечеринок JBL PartyBox 130 / 200 Вт / до 15 часов автономной работы — яркая новинка 2026 года для вечеринок с мощным звуком! Мощное звучание JBL, эффектная световая подсветка и беспроводное подключение помогут создать атмосферу для домашних праздников, встреч с друзьями и отдыха на свежем воздухе. ✨ Цена: 9499 леев | Рассрочка 0%: 1583 лея в месяц на 6 месяцев

🎮 Игровой стол Defender Infinity / RGB-подсветка / 120 × 60 см — создай игровое пространство, в котором всё на своём месте! Размер 120 × 60 см позволяет удобно разместить монитор, клавиатуру и другие игровые аксессуары, а RGB-подсветка, система организации кабелей и держатели для наушников и напитка дополняют продуманный геймерский сетап. ✨ Промо-цена: 2799 леев | Рассрочка 0%: 699 леев в месяц на 4 месяца

🎮 Игровое кресло Defender Watcher / RGB-подсветка / Наклон спинки до 150° — комфорт и эффектный стиль для долгих игровых сессий! RGB-подсветка, металлический каркас, регулируемый наклон спинки до 150° и максимальная нагрузка до 120 кг помогут создать удобное игровое место и полностью сосредоточиться на игре. ✨ Цена: 3499 леев | Рассрочка 0%: 874 леев в месяц на 4 месяц

⚡ Руль Logitech Force G29 / Поворот руля 900° / Обратная связь / PS5 / PS4 / PC — почувствуй каждый поворот и приблизь виртуальные гонки к реальности! Поворот руля на 900°, Force Feedback, три металлические педали и совместимость с PS5, PS4 и ПК обеспечивают реалистичное управление и настоящее погружение в гоночные игры. ✨ Промо-цена: 6499 леев | Скидка: 1500 леев | Рассрочка 0%: 1624 леев в месяц на 4 месяца

🔥 Игровая приставка Nintendo Switch V2 / 32 ГБ / Сенсорный экран 6,2″ / До 9 часов автономной работы — играй дома и бери любимые игры с собой! Гибридный формат позволяет легко переключаться между игрой на большом экране и портативным режимом, а съёмные контроллеры Joy-Con открывают ещё больше возможностей для игр одному или вместе с друзьями. ✨ Промо-цена: 6999 леев | Скидка: 500 леев | Рассрочка 0%: 1749 леев в месяц на 4 месяца



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