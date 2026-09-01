Bomba: Тепло дома всего от 199 леев — большой выбор обогревателей и конвекторов по лучшим ценам Ⓟ

Пока отопительный сезон не начался, самое время создать комфортную температуру дома, всего от 199 леев.

В BOMBA есть решение для любой комнаты и бюджета: тепловентиляторы всего от 199 леев, конвекторы от 399 леев, масляные радиаторы от 599 леев и инфракрасные обогреватели. Выбирай свой источник тепла — и пусть осенняя прохлада остается за окном!



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Тепловентилятор Kraft KF-FH201W — компактный вариант для быстрого обогрева комнаты до 15 м², который сейчас можно приобрести всего за 199 леев. Мощность 2000 Вт, три режима работы и механический термостат позволяют легко подобрать комфортный уровень тепла — отличный вариант для спальни, кухни или рабочего места. 🔥 Промо-цена: 199 леев | Скидка: 100 леев

Конвектор Kraft KF-CH151W — уже для более просторных помещений: модель мощностью 1500 Вт рассчитана на площадь до 20 м². Механическое управление, термостат и металлический корпус — ничего лишнего, только простое и комфортное тепло каждый день. 🔥 Промо-цена: 399 леев | Скидка: 200 леев

Обогреватель инфракрасный Kraft KF-QH161W — компактная напольная модель мощностью 1600 Вт, подходящая для локального обогрева дома, дачи или рабочего пространства. Механическое управление не требует долгих настроек, а защитная решетка делает конструкцию более практичной для повседневного использования. 🔥 Промо-цена: 399 леев | Скидка: 200 леев

Радиатор масляный Mesko MS7806 — отличный выбор для небольшой комнаты площадью до 15 м². 7 секций, мощность 1200 Вт и регулируемый термостат помогут поддерживать комфортную температуру, а защита от перегрева позаботится о безопасной работе устройства. 🔥 Промо-цена: 599 леев | Скидка: 300 леев

Обогреватель инфракрасный Camry CR 7737 — мощность 2000 Вт плюс продуманная система безопасности: предусмотрены защита от перегрева и автоматическое отключение при опрокидывании. Также есть защита от замерзания и механическая регулировка мощности — удобно для регулярного использования в холодный сезон. 🔥 Промо-цена: 999 леев | Скидка: 400 леев



Тепловентилятор Adler AD 7730 — мощная модель 2200 Вт для помещений площадью до 25 м². Керамический нагревательный элемент и электронная регулировка делают его отличным вариантом, когда нужен быстрый обогрев просторной комнаты. 🔥 Промо-цена: 2099 леев | Скидка: 200 леев

Конвектор Camry CR7739 — современная модель мощностью 2000 Вт с тремя уровнями нагрева — 750, 1250 и 2000 Вт. Электронное управление и цифровой дисплей позволяют удобно контролировать настройки и выбирать интенсивность обогрева в зависимости от погоды. 🔥 Промо-цена: 999 леев | Скидка: 200 леев



Конвектор Camry CR7721 — вариант для комнаты площадью до 15 м² с двумя уровнями мощности — 750 Вт и 1500 Вт. Электронный термостат, защита от перегрева и стеклянный корпус на колесиках объединяют функциональность с современным дизайном. 🔥 Промо-цена: 1499 леев | Скидка: 300 леев

Радиатор масляный Kraft KF-OR915W — отличный вариант для спальни, кабинета или гостиной площадью 15–20 м². Мощность 2000 Вт, 9 секций, 3 режима работы и встроенный термостат позволяют подобрать комфортный уровень обогрева, а колесики и ручка помогают легко перемещать радиатор между комнатами. 🔥 Промо-цена: 799 леев | Скидка: 400 леев

Радиатор масляный Camry CR7820 — мощный вариант для просторных комнат площадью до 35 м². 15 секций, мощность до 2500 Вт и три режима нагрева — 1000, 1500 и 2500 Вт — позволяют регулировать интенсивность тепла, а термостат и защита от перегрева делают ежедневное использование удобнее и безопаснее. Лучшая цена в Молдове: 1799 леев

Радиатор масляный Kumtel KUM1230S — для тех, кто предпочитает классическое тепло масляного радиатора. Лаконичный черный дизайн делает его не только практичным источником тепла, но и аккуратным дополнением современного интерьера. 🔥 Промо-цена: 1199 леев | Скидка: 200 леев

Радиатор масляный Kumtel KUM1240S — более мощный вариант на 2500 Вт с тремя уровнями нагрева: 1000, 1400 и 2500 Вт. Практичный выбор, когда хочется самостоятельно регулировать интенсивность обогрева, а стильный черный корпус будет органично смотреться в современном интерьере. 🔥 Промо-цена: 1399 леев | Скидка: 200 леев

Увлажнитель воздуха Gorenje H50W — рассчитан на помещения до 20 м² и оснащен вместительным 5-литровым резервуаром. Производительность достигает 210 мл/ч, есть функция ионизации — хороший помощник для поддержания комфортного микроклимата в отопительный сезон. 🔥 🔥 Промо-цена: 1799 леев | Скидка: 200 леев



Осушитель и очиститель воздуха 2-в-1 —практичное решение, которое очищает воздух и удаляет до 25 литров избыточной влаги в сутки. Трёхступенчатая система фильтрации включает предварительный, HEPA H13 и угольный фильтры, а электронное управление и таймер позволяют удобно настроить работу устройства под свой ритм дня. 🔥 Лучшая цена в Молдове: 4399 леев

Очиститель воздуха Rowenta PU3040F0 — решение для больших помещений: производительность достигает 300 м³/ч, а заявленная площадь обслуживания — до 120 м². Система из четырех фильтров, ночной режим и таймер до 8 часов делают модель особенно привлекательной для регулярного домашнего использования. 🔥 Промо-цена: 5499 леев | Скидка: 1000 леев

Климатический комплекс Panasonic F-VXR50R-K — решение 2-в-1 для очистки и увлажнения воздуха в помещениях площадью до 40 м². Четырехступенчатая система включает предварительный, дезодорирующий, увлажняющий и HEPA-фильтры, а производительность достигает 306 м³/ч. Технологии nanoe™ и ECONAVI, ночной режим и электронное управление помогают поддерживать комфортный микроклимат дома каждый день. 🔥 Промо-цена: 8999 леев | Скидка: 1500 леев

Электрическое одеяло Adler AD7425 —уютная модель для одного, идеально подходящая для прохладных осенних вечеров и холодных ночей. Благодаря размеру 150 × 80 см и мощности 60 Вт оно быстро согревает постель, а съёмный контроллер позволяет стирать одеяло в машине при температуре до 30 °C. 🔥 Промо-цена: 499 леев | Скидка: 100 леев

Электрическая простыня Camry CR7417 — просторная модель для двоих, которая поможет сделать холодные ночи теплее и уютнее. Мощность 120 Вт, 8 уровней нагрева и таймер позволяют выбрать комфортную температуру и наслаждаться теплом вдвоём. 🔥 Промо-цена: 899 леев | Скидка: 100 леев

Встречайте холода в тепле вместе с BOMBA

Не жди, пока дома станет по-настоящему холодно. Выбирай сейчас в BOMBA технику для обогрева и комфортного микроклимата: тепловентиляторы от 199 леев, конвекторы, масляные и инфракрасные обогреватели, увлажнители, очистители воздуха и электротекстиль.

Выбирай подходящее решение для своей комнаты, квартиры, дома или дачи — и пусть осенью за окном холодает, а дома становится только уютнее.

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