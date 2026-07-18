Bomba: Половина лета впереди, выбирай всё для классных каникул со скидками до -50% Ⓟ

Впереди самая яркая половина лета, пора наполнить каникулы новыми впечатлениями, активными прогулками, играми с друзьями, путешествиями и отдыхом всей семьёй.

☀️ В BOMBA мы собрали всё, что сделает лето ещё интереснее: игровые приставки, велосипеды, электросамокаты, LEGO, колонки JBL, наушники, смартфоны, планшеты и другие товары для отдыха и развлечений со скидками до -50% и в рассрочку 0%.

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Вдохновляйтесь нашей подборкой и выбирайте всё для ярких летних каникул.

🎮 Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition — захватывающие приключения, спортивные симуляторы, гонки и игры для всей семьи — отличный способ провести время с друзьями или устроить домашний турнир. Благодаря мощной производительности и быстрому SSD загрузка занимает считанные секунды, а 1ТБ памяти позволит хранить большую коллекцию любимых игр. Цена: 9999 леев | Рассрочка 0%: 1667 леев в месяц, 6 месяцев



🎮 Игровая приставка Microsoft Xbox Series S 512GB — отличный выбор для тех, кто хочет открыть для себя мир современных игр. Наслаждайтесь любимыми новинками, проходите приключения вместе с друзьями и открывайте сотни игр. Быстрая загрузка, компактный корпус и отличное соотношение цены и возможностей делают её идеальной консолью для летних каникул. Промо-цена: 8499 леев | Скидка: 500 леев | Рассрочка 0%: 1417 леев в месяц, 6 месяцев

🎮 Геймпад Sony DualSense Indigo for PlayStation 5 CF1-ZCT1W — добавьте в игру еще одного игрока и устраивайте домашние турниры всей семьей или с друзьями. Беспроводной геймпад DualSense с реалистичной вибрацией, адаптивными триггерами и эффектным цветом Chroma Indigo делает каждую игру еще ярче и помогает полностью погрузиться в происходящее. Промо-цена: 1299 леев | Скидка: 200 леев

🎮 Геймпад Microsoft Series X/S/One — подключайте второй геймпад, играйте вдвоем на Xbox, ПК или других совместимых устройствах и проводите каникулы вместе. Эргономичная форма, удобные текстурированные рукоятки и беспроводное подключение обеспечивают комфорт даже во время долгих игровых сессий. Промо-цена: 1699 леев | Скидка: 300 леев

🏎️ Игровой руль Defender Turbo Pro — любимые гоночные игры становятся еще реалистичнее с игровым рулем Gembird Turbo Pro. Руль с педалями обеспечивает точное управление автомобилем, а удобный хват позволяет полностью погрузиться в гонку. Подойдет для домашних турниров, соревнований с друзьями и первых шагов в мире автосимуляторов. Промо-цена: 999 леев | Скидка: 700 леев

🏎️ Игровой руль Logitech G920 — Force Feedback, углом поворота руля 900° и реалистичным блоком педалей создает эффект настоящего управления автомобилем. Устраивайте семейные турниры, соревнуйтесь с друзьями и наслаждайтесь каждой гонкой так, словно вы на настоящем автодроме. Промо-цена: 6499 леев | Скидка: 1500 леев | Рассрочка 0%: 1625 леев в месяц, 4 месяца

💻 Игровой ноутбук Acer 15,6" Nitro 16 NL16-71G 165Hz/I5/16/512SSD/RTX3050/6GB — сочетает процессор Intel Core i5 13-го поколения, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD 512 ГБ, обеспечивая высокую производительность в современных играх и учебных задачах. 16-дюймовый экран WUXGA с частотой обновления 165 Гц делает картинку плавной и яркой, а компактный корпус позволяет брать ноутбук с собой куда угодно. Промо-цена: 16999 леев | Скидка: 1000 леев | Рассрочка 0%: 2834 леев в месяц, 6 месяцев

⌨️ Игровой набор Razer: Cynosa Lite + Abyssus Lite — включает полноразмерную игровую клавиатуру и точную мышь, которые обеспечивают комфортное управление в любимых играх. Эргономичный дизайн, надежные переключатели и фирменный стиль Razer подарят максимум удовольствия от каждой игры — будь то онлайн-сражения, гонки или приключения. Промо-цена: 1299 леев | Скидка: 300 леев

🎧 Детские беспроводные накладные наушники JBL — музыка, мультфильмы, аудиокниги и онлайн-уроки — с наушниками JBL всё звучит еще интереснее. Специально разработанные для детей, они оснащены технологией JBL Safe Sound с ограничением громкости до безопасного уровня, имеют легкую складную конструкцию и удобную посадку для длительного использования. Идеальный спутник в путешествиях, на прогулках и дома. Промо-цена: от 899 леев



🎧 Наушники JBL Wave Flex 2 — любимая музыка, фильмы и игры — без проводов и ограничений. Фирменный JBL Pure Bass Sound, до 40 часов автономной работы вместе с зарядным кейсом, защита IP54 от пыли и брызг и поддержка Bluetooth 5.3 с одновременным подключением к двум устройствам. Отличный выбор для подростков, которые всегда в движении. Промо-цена: 1499 леев | Скидка: 100 леев

С умными колонками Yandex каждый день каникул станет ещё ярче. Музыка, аудиокниги, игры, общение с Алисой и ответы на любые вопросы — всё, чтобы детям было интересно, а взрослым комфортно.

✨ Умная колонка Yandex Station LITE 2 YNDX-00026 — каникулы станут еще интереснее с Алисой. Включайте любимую музыку, слушайте сказки и аудиокниги, узнавайте новое, играйте в голосовые игры и получайте ответы на любые вопросы. Алиса поможет поставить таймер, рассказать интересные факты или просто поддержит разговор — дома всегда будет нескучно. Цена: 2299 леев | Рассрочка 0%: 575 леев в месяц, 4 месяца

✨ Портативная умная колонка Yandex Station Street YNDX-00030GRN — берите Алису с собой куда угодно — на прогулку, пикник, тренировку или отдых за городом. Яндекс Станция Стрит — первая портативная умная колонка с Алисой, которая работает не только дома, но и на улице. Встроенный аккумулятор, защита от воды и пыли IP67, мощный звук 30 Вт и подключение по Wi-Fi или Bluetooth позволяют наслаждаться музыкой и пользоваться голосовым помощником в любом месте. Промо-цена: 4699 леев | Рассрочка 0%: 1175 леев в месяц, 4 месяца

🎵 Портативная колонка JBL CLIP 5 — любимая музыка всегда будет рядом — на прогулке, в походе, на велосипеде или у бассейна. Компактная JBL Clip 5 оснащена встроенным карабином, который легко крепится к рюкзаку или велосипеду. Мощный фирменный звук JBL, до 15 часов автономной работы, защита IP67 от воды и пыли делают ее идеальным спутником для летних приключений. Промо-цена: 1099 леев | Скидка: 300 леев

🎵 Колонка для вечеринок JBL PartyBox Club 120 — устройте незабываемую вечеринку дома, на даче или под открытым небом. JBL PartyBox Club 120 выдает мощный звук 160 Вт, впечатляющие басы и яркое динамическое световое шоу, которое синхронизируется с музыкой. До 12 часов работы от аккумулятора, защита от брызг IPX4, удобная складная ручка и возможность подключить микрофон или гитару — всё, что нужно для ярких летних праздников и караоке-вечеров. Промо-цена: 6999 леев | Скидка: 2000 леев | Рассрочка 0%: 1167 леев в месяц, 6 месяцев

⌚ Умные часы для детей Mibro Watch Phone P6 — подарите ребенку больше свободы, а себе — спокойствие. Mibro Watch Phone P6 позволяют звонить, отправлять голосовые сообщения, отслеживать местоположение и всегда оставаться на связи. Благодаря GPS, поддержке SIM-карты, кнопке SOS и защите от воды IPX8 часы станут надежным спутником на прогулках, в лагере и во время летних приключений. Промо-цена: 1399 леев | Скидка: 200 леев

🎨 Планшет Apple iPad 2025 11 дюймов / Wi-Fi / 6 ГБ / 128ГБ — учиться, играть, смотреть фильмы, рисовать и создавать контент — всё это легко с новым iPad 11. Мощный чип A16, яркий 11-дюймовый дисплей Liquid Retina, поддержка Apple Pencil и целый день автономной работы делают его идеальным устройством для учебы, творчества и развлечений. Отличный выбор для школьников, студентов и всей семьи. Цена: 8099 леев | Рассрочка 0%: 2025 леев в месяц, 4 месяца

📱 Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 4G / 6.7'' / 8 ГБ / 128 ГБ — красочные фотографии, любимые игры, общение с друзьями и развлечения — всё в одном устройстве. Xiaomi Redmi Note 15 оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, емким аккумулятором 5500 мА·ч и камерой 108 МП, чтобы можно было снимать самые яркие моменты летних каникул и оставаться на связи целый день. Промо-цена: 3499 леев | Скидка: 700 леев | Рассрочка 0%: 584 леев в месяц, 6 месяцев | Подарок: зарядное устройство Xiaomi (33 Вт)



📱 Смартфон Samsung Galaxy S25 FE / 6.7'' / 8 ГБ / 256 ГБ — 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED 2X-дисплей 120 Гц, мощный процессор, 50 МП камера с 3-кратным оптическим зумом, защита IP68 и интеллектуальные функции Galaxy AI — создан для тех, кто хочет максимум возможностей каждый день. Идеальный смартфон для путешествий, творчества, съемки контента и ярких летних впечатлений. Промо-цена: 12799 леев | Скидка: 2300 леев | Рассрочка 0%: 712 леев в месяц, 18 месяцев

Выбирай транспорт для активного лета! Городские велосипеды от 2999 леев, детские велосипеды от 899 леев и электросамокаты от 6999 леев подарят яркие эмоции, незабываемые летние приключения и удовольствие от каждой поездки.

🚲 Детский велосипед Nova CFH, 12" — с 12-дюймовыми колесами создан для детей 2–4 лет: прочная стальная рама, одна скорость и удобное управление помогают малышу быстрее научиться кататься и уверенно чувствовать себя на дороге. А яркий дизайн сделает каждую прогулку еще веселее. Промо-цена: 999 леев | Скидка: 500 леев



🚲 Детский велосипед Nova SD-01, 12" — подарите ребенку еще больше активных приключений этим летом. Велосипед Nova SD-01 с 12-дюймовыми колесами отлично подойдет детям 2-4 лет, которые уже уверенно катаются и готовы исследовать новые маршруты. Прочная стальная рама, надежные тормоза, звонок и корзина делают велосипед удобным спутником для прогулок в парке, во дворе и семейных поездок. Промо-цена: 1099 леев | Скидка: 400 леев

🚲 Детский велосипед Nova MEJ05, 24" — отлично подойдет детям и подросткам, которые любят кататься по паркам, дворам и велосипедным дорожкам. 21 скорость, надежные тормоза и прочная стальная рама обеспечивают комфорт и уверенность на любых прогулках, а современный дизайн вдохновляет отправляться навстречу новым открытиям. Промо-цена: 2799 леев | Скидка: 700 леев

⚡🚲 Электровелосипед FIIDO E-Gravel C22 — сочетает легкую алюминиевую раму весом всего 17,5 кг, мощный 250-ваттный мотор, интеллектуальный датчик крутящего момента и 9-скоростную трансмиссию. Благодаря колесам 700C и спортивной геометрии он отлично подходит как для городских поездок, так и для загородных путешествий. Промо-цена: 17999 леев | Скидка: 8000 леев | Рассрочка 0%: 3000 леев в месяц, 6 месяцев

🛴 Электрический самокат Kugoo M3 PRO — оснащен мотором 600 Вт, который обеспечивает уверенное ускорение и комфортное движение по городским улицам. Запас хода до 40 км, 10-дюймовые пневматические колеса, передняя амортизация и дисковые тормоза делают каждую поездку комфортной и безопасной. Отличный выбор для прогулок, встреч с друзьями и активных летних приключений. Промо-цена: 16999 леев | Скидка: 8000 леев | Рассрочка 0%: 2834 леев в месяц, 6 месяцев

🛴 Электрический самокат Navee ST3 — лето создано для новых маршрутов и ярких впечатлений. Электрический самокат Navee ST3 с запасом хода до 60 км, двигателем 500 Вт и двойной подвеской сделает каждую прогулку комфортной и подарит ещё больше удовольствия от летних каникул. Промо-цена: 16999 леев | Скидка: 3000 леев | Рассрочка 0%: 2833 леев, 6 платежей

🏎️ Конструктор LEGO Lamborghini Revuelto & Huracán STO — порадуйте ребенка конструктором LEGO, который объединяет игру, творчество и внимание к деталям. Две легендарные модели Lamborghini, минифигурки гонщиков и реалистичный дизайн подарят часы увлекательной сборки и вдохновят на новые игровые истории. Промо-цена: 919 леев | Скидка: 230 леев



💖 Конструктор LEGO Angel — любимый персонаж Disney теперь можно собрать своими руками. LEGO Disney «Ангел» состоит из 784 деталей, имеет подвижные ушки и голову, а в комплект входят бабочка и декоративные сердечки. После сборки фигурка станет стильным украшением комнаты и отличным подарком для поклонников мультфильма «Лило и Стич». Подходит детям от 9 лет и взрослым коллекционерам.

Промо-цена: 1279 леев | Скидка: 320 леев

🏁 Конструктор Oracle Red Bull Racing RB20 F1® Race Car — удивите ребенка подарком, который запомнится надолго. LEGO Speed Champions позволяет собрать легендарный болид Oracle Red Bull Racing RB20, почувствовать себя частью мира Formula 1 и с гордостью пополнить свою коллекцию реалистичной моделью. Промо-цена: 469 леев | Скидка: 110 леев



🌿 Конструктор Wild Animals: Panda Family — один набор — целых три увлекательные модели! Ребенок сможет собрать милую семью панд, а затем перестроить конструктор в семью косаток или пингвинов. Такой LEGO надолго увлечет, поможет развить воображение и станет отличным подарком для маленьких любителей животных и творчества. Промо-цена: 719 леев | Скидка: 180 леев

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